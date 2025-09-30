Украинский форвард был вынужден покинуть Динамо из-за конкуренции

Воспитанник киевского «Динамо» Владислав Бугай рассказал о своем пребывании в академии «бело-синих», а также признался, почему решил уйти из команды:

– Ты сам киевлянин и начинал свой спортивный путь в «Динамо». Как это было?

– Я с детства увлекался футболом и мне очень нравилось. Просил папу завести меня на футбол чуть ли не в четыре года. Помню, мы как-то поехали на Оболонь к знакомым, и они сказали, что пока рано.

Когда мне уже было почти шесть, отец меня привез на Нивки в «Динамо». Там проходил какой-то отбор. Пришло около ста детей, точно не помню. Ребят каждые пару дней постепенно отсеивали и в итоге сказали, что меня берут.

– Почему пришлось уйти из «Динамо»?

– Последние два года академии я уже провел в киевском «Локомотиве». Все как всегда: пришел новый тренер и сказал, что у меня будет мало игровой практики, а в моем возрасте нужно играть. Так и завершилось, – рассказал Бугай.

В сезоне 2024/25 Бугай провел 18 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу, находясь в аренде в «Металлисте 1925». На данный момент 27-летний форвард имеет контракт с луганской «Зарей».