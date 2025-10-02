Экс-игрок Шахтера пожаловался, что в Динамо зарплаты больше

Бывший футболист донецкого «Шахтера» Владислав Бугай рассказал, что в юношеской команде «Шахтера» платили меньше, чем в «Динамо».

– Какие на тот момент были зарплаты и премии в U-19 Шахтера?

– В U-19 зарплаты были довольно скромными – 200-300 долларов. Кто-то немного больше мог получать. У ребят из Динамо, например, зарплаты составляли 500-1000 долларов и могли даже доходить до 2000 долларов и выше. Премии нам платили по 100 долларов за победу.

