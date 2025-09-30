Незаметный фактор результативности. Оливье Жиру празднует день рождения

30 сентября свой день рождения празднует французский игрок «Лилля» Оливье Жиру – классический форвард, чья результативность часто оставалась незамеченной.

В взрослом футболе Жиру дебютировал в 2005 году за «Гренобль». Первым серьезным клубом в его карьере стал «Монпелье», к которому он присоединился летом 2010 года. 8 августа Оливье провел первый матч в составе новой команды против «Бордо» (1:0), а уже 28 августа он отличился первым забитым мячом в ворота «Валансьена».

В течение определенного периода Жиру адаптировался к уровню высшего дивизиона Франции. Со временем он стал игроком основного состава «Монпелье», где начал отличаться высокой результативностью.

Уже в ходе сезона 2011/12 Оливье привлекал внимание грандов Европы. Новый вызов не заставил себя ждать: 26 июня 2012 года он стал игроком лондонского «Арсенала».

В первой же кампании (2012/13) в составе лондонского клуба Жиру стал вторым самым результативным форвардом, забив 17 голов во всех соревнованиях. В следующем сезоне показатели француза снова улучшились: он отличился 22 забитыми мячами, что стало лучшим результатом среди игроков «Арсенала».

Оливье защищал эмблему «канониров» в течение 6 лет, проведя 253 поединка и забив 105 голов.

В конце января 2018 года Жиру перешел в другую лондонскую команду – «Челси», в составе которой завоевал большинство трофеев в своей карьере. В сезоне 2018/19 он стал победителем Лиги Европы, а также ее лучшим бомбардиром (11 мячей).

Самым выдающимся достижением француза в составе «пенсионеров» стала победа в Лиге чемпионов 2020/21, где в финале «Челси» минимально обыграл «Манчестер Сити» (1:0).

7 июля 2021 года Оливье перебрался в Италию в «Милан». Француз стал одним из ключевых факторов завоевания «россонери» чемпионства в Серии А 2021/22.

В мае 2024 года Жиру стал игроком команды MLS – «Лос-Анджелес», но, пробыв там недолгое время, расторг контракт и вернулся на родину – в «Лилль». Нынешний сезон во французском клубе он начал бодро: 3 гола в 6 встречах.

В составе сборной Франции Жиру сыграл 137 матчей, забил 57 голов, отдал 15 результативных передач и стал чемпионом мира 2018 года. Он также является лучшим бомбардиром в истории «Ле бле».

На клубном уровне французский форвард провел 762 поединка, в которых отличился 294 забитыми мячами и 100 ассистами. За свою профессиональную карьеру он завоевал 12 трофеев: