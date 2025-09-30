Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Франция
30 сентября 2025, 08:10
1

Незаметный фактор результативности. Оливье Жиру празднует день рождения

Французскому нападающему «Лилля» исполнилось 39 лет

Незаметный фактор результативности. Оливье Жиру празднует день рождения
Колаж Sport.ua

30 сентября свой день рождения празднует французский игрок «Лилля» Оливье Жиру – классический форвард, чья результативность часто оставалась незамеченной.

В взрослом футболе Жиру дебютировал в 2005 году за «Гренобль». Первым серьезным клубом в его карьере стал «Монпелье», к которому он присоединился летом 2010 года. 8 августа Оливье провел первый матч в составе новой команды против «Бордо» (1:0), а уже 28 августа он отличился первым забитым мячом в ворота «Валансьена».

В течение определенного периода Жиру адаптировался к уровню высшего дивизиона Франции. Со временем он стал игроком основного состава «Монпелье», где начал отличаться высокой результативностью.

Уже в ходе сезона 2011/12 Оливье привлекал внимание грандов Европы. Новый вызов не заставил себя ждать: 26 июня 2012 года он стал игроком лондонского «Арсенала».

В первой же кампании (2012/13) в составе лондонского клуба Жиру стал вторым самым результативным форвардом, забив 17 голов во всех соревнованиях. В следующем сезоне показатели француза снова улучшились: он отличился 22 забитыми мячами, что стало лучшим результатом среди игроков «Арсенала».

Оливье защищал эмблему «канониров» в течение 6 лет, проведя 253 поединка и забив 105 голов.

В конце января 2018 года Жиру перешел в другую лондонскую команду – «Челси», в составе которой завоевал большинство трофеев в своей карьере. В сезоне 2018/19 он стал победителем Лиги Европы, а также ее лучшим бомбардиром (11 мячей).

Самым выдающимся достижением француза в составе «пенсионеров» стала победа в Лиге чемпионов 2020/21, где в финале «Челси» минимально обыграл «Манчестер Сити» (1:0).

7 июля 2021 года Оливье перебрался в Италию в «Милан». Француз стал одним из ключевых факторов завоевания «россонери» чемпионства в Серии А 2021/22.

В мае 2024 года Жиру стал игроком команды MLS – «Лос-Анджелес», но, пробыв там недолгое время, расторг контракт и вернулся на родину – в «Лилль». Нынешний сезон во французском клубе он начал бодро: 3 гола в 6 встречах.

В составе сборной Франции Жиру сыграл 137 матчей, забил 57 голов, отдал 15 результативных передач и стал чемпионом мира 2018 года. Он также является лучшим бомбардиром в истории «Ле бле».

На клубном уровне французский форвард провел 762 поединка, в которых отличился 294 забитыми мячами и 100 ассистами. За свою профессиональную карьеру он завоевал 12 трофеев:

  • Чемпионат мира
  • Лига чемпионов
  • Лига Европы
  • Кубок Англии (4)
  • Суперкубок Англии (3)
  • Чемпионат Италии
  • Чемпионат Франции

Оливье Жиру
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
