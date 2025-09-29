Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гордость украинского футбола. Андрей Шевченко празднует 49-й день рождения
Сборная УКРАИНЫ
29 сентября 2025, 08:08 |
674
5

Гордость украинского футбола. Андрей Шевченко празднует 49-й день рождения

Вспомним основные события в карьере легендарного нападающего

29 сентября 2025, 08:08 |
674
5 Comments
Гордость украинского футбола. Андрей Шевченко празднует 49-й день рождения
Колаж Sport.ua

29 сентября свой день рождения празднует игрок, который является настоящей гордостью украинского футбола – Андрей Шевченко. Обладатель «Золотого мяча» и Лиги чемпионов, бывший футболист и тренер, а также нынешний президент Украинской ассоциации футбола празднует 49-летие.

Впервые Шевченко попал во взрослый футбол в сезоне 1992/93 в составе «Динамо-2». Впоследствии Андрей стал игроком основного состава киевлян, где под руководством Валерия Лобановского создал тандем с Сергеем Ребровым.

Самым успешным результатом в Лиге чемпионов стал выход в полуфинал в конце 90-х годов. По итогам той кампании Шевченко стал лучшим голеадором соревнования (10 голов).

Обретя популярность, Андрей стал целью для многих грандов Европы. Победителем «охоты» за украинцем стал итальянский «Милан», который в 1999 году заплатил за него 25 млн долларов. В том же году Андрей занял третье место в голосовании за «Золотой мяч», уступив только Ривалдо и Дэвиду Бекхэму.

29 августа 1999 года Шевченко дебютировал за «россонери» в матче Серии А против «Лечче» (2:2). В своем же первом сезоне в новом клубе он стал лучшим бомбардиром чемпионата, забив 24 гола в 32 поединках.

В 2000 году Андрей снова попал в тройку лучших в голосовании за «ЗМ», однако его снова опередили два игрока: Луис Фигу и Зинедин Зидан.

Третья попытка оказалась для украинца успешной: Шевченко стал обладателем «Золотого мяча» 2004 года.

Летом 2006 года Андрей стал игроком лондонского «Челси», который купил нападающего за 45 млн евро. Карьера Шевченко в Англии пошла на спад: потеря конкурентоспособности, выпадение из стартового состава и катастрофическая результативность в течение сезона АПЛ (4 гола) превратили одного из лучших нападающих того времени в посредственного игрока. «Разочарование сезона», «самая дорогая недвижимость в Лондоне», «самое дорогое место на скамейке запасных» — такими эпитетами описывали период пребывания Андрея в составе «пенсионеров».

В попытке реабилитировать карьеру Андрей решил на правах аренды вернуться в ряды «россонери». В конечном итоге 32-летний украинец не смог завоевать место в стартовом составе и не был подписан итальянским клубом на постоянной основе.

29 августа 2009 года Шевченко подписал контракт с командой, где все начиналось – киевским «Динамо». Здесь история сложилась по другому сценарию: Андрей стал основным игроком и некоторое время даже капитаном. За киевлян он играл 3 года, а после завершения контракта (июнь 2012 года) объявил о завершении карьеры игрока.

В составе сборной Украины Шевченко дебютировал 24 марта 1995 года в игре против Хорватии (0:4). С тех пор он сыграл 111 матчей, забил 48 голов и отдал 9 результативных передач.

На клубном уровне Андрей провел 704 поединка, в которых отличился 342 забитыми мячами и 99 ассистами. За профессиональную карьеру игрока он завоевал 16 трофеев:

  • Лига чемпионов
  • Суперкубок УЕФА
  • Чемпионат Италии
  • Кубок Италии
  • Суперкубок Италии
  • Чемпионат Украины (5)
  • Кубок Украины (3)
  • Суперкубок Украины
  • Кубок Англии
  • Кубок английской лиги

Впоследствии Шевченко решил попробовать себя в роли тренера. 16 февраля 2016 года он вошел в тренерский штаб национальной сборной Украины, а впоследствии стал главным тренером. Лучшим результатом сборной под его руководством стала стадия 1/4 финала чемпионата Европы 2020 года.

7 октября 2020 года украинец попробовал себя в роли менеджера на клубном уровне – в составе «Дженоа». Несмотря на победу в первом поединке, он провалился во всех последующих 10 матчах (3 ничьи, 7 поражений) и был уволен.

С 25 января 2024 года Шевченко занимает должность президента Украинской ассоциации футбола.

По теме:
Массимилиано АЛЕГГРИ: «Для Лиги чемпионов нам нужно 64 очка»
ТОМОРИ – о словах Аллегри: «Надо было защищаться всей командой»
ФОТО. Жена Артема Довбика покорила сеть своей красотой. 10/10
Андрей Шевченко Милан Динамо Киев Челси сборная Украины по футболу день рождения статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турки Аль-Шейх запланировал грандиозное шоу – три поединка, пять чемпионов
Бокс | 28 сентября 2025, 14:37 0
Турки Аль-Шейх запланировал грандиозное шоу – три поединка, пять чемпионов
Турки Аль-Шейх запланировал грандиозное шоу – три поединка, пять чемпионов

На ринг выйдут Шакур Стивенсон, Теофимо Лопес, Алимханулы, Моррель и другие боксеры

Шовковский удивил заявлением по Ярмоленко после фиаско с Карпатами в УПЛ
Футбол | 28 сентября 2025, 08:47 1
Шовковский удивил заявлением по Ярмоленко после фиаско с Карпатами в УПЛ
Шовковский удивил заявлением по Ярмоленко после фиаско с Карпатами в УПЛ

Коуч отшутился на вопрос о ротации состава

Реал решил прекратить отношения с суперзвездой после позора от Атлетико
Футбол | 29.09.2025, 03:20
Реал решил прекратить отношения с суперзвездой после позора от Атлетико
Реал решил прекратить отношения с суперзвездой после позора от Атлетико
ШОВКОВСКИЙ: «Ярмоленко? Этот игрок будет лучше выглядеть в нападении»
Футбол | 29.09.2025, 04:19
ШОВКОВСКИЙ: «Ярмоленко? Этот игрок будет лучше выглядеть в нападении»
ШОВКОВСКИЙ: «Ярмоленко? Этот игрок будет лучше выглядеть в нападении»
С ассистом вратаря. Украина стартовала с разгрома на чемпионате Европы U-19
Футзал | 28.09.2025, 14:55
С ассистом вратаря. Украина стартовала с разгрома на чемпионате Европы U-19
С ассистом вратаря. Украина стартовала с разгрома на чемпионате Европы U-19
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
LexХХХ
З тих пір, як балотувався разом з партією Королевської до ВР, перекреслив всі свої видатні заслуги футболіста.
Ответить
0
STAH
Футболіст - гордість, управлінець і людина - г...но
Ответить
0
batistuta
Платіні-2... Е-ее-еее!!!
Ответить
0
Volodymyr Kostenko
Мілан виграв у Лечче 2-0 в тому матчі
Ответить
0
movkli
Шана футболісту, а інше... З Днем Народження!
Ответить
0
Популярные новости
Жозе МОУРИНЬО: «Он слишком часто теряет мяч»
Жозе МОУРИНЬО: «Он слишком часто теряет мяч»
27.09.2025, 10:42
Футбол
Ребров провел встречу с руководством УАФ и шокировал относительно будущего
Ребров провел встречу с руководством УАФ и шокировал относительно будущего
27.09.2025, 08:42 37
Футбол
Удачный старт на ЧМ. Сборная Украины U-20 обыграла Южную Корею
Удачный старт на ЧМ. Сборная Украины U-20 обыграла Южную Корею
28.09.2025, 00:58 17
Футбол
Шовковский назвал игрока, из-за которого Динамо потерпело неудачу во Львове
Шовковский назвал игрока, из-за которого Динамо потерпело неудачу во Львове
28.09.2025, 07:05 17
Футбол
Первый гол Забарного. ПСЖ переиграл Осер, но потерял двух ключевых игроков
Первый гол Забарного. ПСЖ переиграл Осер, но потерял двух ключевых игроков
28.09.2025, 00:03 8
Футбол
Чехия и Польша определили первого медалиста ЧМ по волейболу
Чехия и Польша определили первого медалиста ЧМ по волейболу
28.09.2025, 11:40
Волейбол
Костюк в борьбе. Определены все пары 1/16 финала большого турнира в Пекине
Костюк в борьбе. Определены все пары 1/16 финала большого турнира в Пекине
27.09.2025, 18:32
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем