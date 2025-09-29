Гордость украинского футбола. Андрей Шевченко празднует 49-й день рождения

29 сентября свой день рождения празднует игрок, который является настоящей гордостью украинского футбола – Андрей Шевченко. Обладатель «Золотого мяча» и Лиги чемпионов, бывший футболист и тренер, а также нынешний президент Украинской ассоциации футбола празднует 49-летие.

Впервые Шевченко попал во взрослый футбол в сезоне 1992/93 в составе «Динамо-2». Впоследствии Андрей стал игроком основного состава киевлян, где под руководством Валерия Лобановского создал тандем с Сергеем Ребровым.

Самым успешным результатом в Лиге чемпионов стал выход в полуфинал в конце 90-х годов. По итогам той кампании Шевченко стал лучшим голеадором соревнования (10 голов).

Обретя популярность, Андрей стал целью для многих грандов Европы. Победителем «охоты» за украинцем стал итальянский «Милан», который в 1999 году заплатил за него 25 млн долларов. В том же году Андрей занял третье место в голосовании за «Золотой мяч», уступив только Ривалдо и Дэвиду Бекхэму.

29 августа 1999 года Шевченко дебютировал за «россонери» в матче Серии А против «Лечче» (2:2). В своем же первом сезоне в новом клубе он стал лучшим бомбардиром чемпионата, забив 24 гола в 32 поединках.

В 2000 году Андрей снова попал в тройку лучших в голосовании за «ЗМ», однако его снова опередили два игрока: Луис Фигу и Зинедин Зидан.

Третья попытка оказалась для украинца успешной: Шевченко стал обладателем «Золотого мяча» 2004 года.

Летом 2006 года Андрей стал игроком лондонского «Челси», который купил нападающего за 45 млн евро. Карьера Шевченко в Англии пошла на спад: потеря конкурентоспособности, выпадение из стартового состава и катастрофическая результативность в течение сезона АПЛ (4 гола) превратили одного из лучших нападающих того времени в посредственного игрока. «Разочарование сезона», «самая дорогая недвижимость в Лондоне», «самое дорогое место на скамейке запасных» — такими эпитетами описывали период пребывания Андрея в составе «пенсионеров».

В попытке реабилитировать карьеру Андрей решил на правах аренды вернуться в ряды «россонери». В конечном итоге 32-летний украинец не смог завоевать место в стартовом составе и не был подписан итальянским клубом на постоянной основе.

29 августа 2009 года Шевченко подписал контракт с командой, где все начиналось – киевским «Динамо». Здесь история сложилась по другому сценарию: Андрей стал основным игроком и некоторое время даже капитаном. За киевлян он играл 3 года, а после завершения контракта (июнь 2012 года) объявил о завершении карьеры игрока.

В составе сборной Украины Шевченко дебютировал 24 марта 1995 года в игре против Хорватии (0:4). С тех пор он сыграл 111 матчей, забил 48 голов и отдал 9 результативных передач.

На клубном уровне Андрей провел 704 поединка, в которых отличился 342 забитыми мячами и 99 ассистами. За профессиональную карьеру игрока он завоевал 16 трофеев:

Лига чемпионов

Суперкубок УЕФА

Чемпионат Италии

Кубок Италии

Суперкубок Италии

Чемпионат Украины (5)

Кубок Украины (3)

Суперкубок Украины

Кубок Англии

Кубок английской лиги

Впоследствии Шевченко решил попробовать себя в роли тренера. 16 февраля 2016 года он вошел в тренерский штаб национальной сборной Украины, а впоследствии стал главным тренером. Лучшим результатом сборной под его руководством стала стадия 1/4 финала чемпионата Европы 2020 года.

7 октября 2020 года украинец попробовал себя в роли менеджера на клубном уровне – в составе «Дженоа». Несмотря на победу в первом поединке, он провалился во всех последующих 10 матчах (3 ничьи, 7 поражений) и был уволен.

С 25 января 2024 года Шевченко занимает должность президента Украинской ассоциации футбола.