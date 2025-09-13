Непредсказуемый Джокер Мюнхена. Томас Мюллер празднует 36 лет

13 сентября свой день рождения празднует атакующий немецкий игрок Томас Мюллер – футболист, который всегда оказывается в нужном месте в нужное время. Несмотря на не самую лучшую технику и физические данные, он ценится своей непредсказуемостью, универсальностью и эффективностью.

Мюллер является воспитанником академии мюнхенской «Баварии», в которую попал в 11-летнем возрасте. За главную команду «красных» Томас дебютировал 15 августа 2008 года в матче против «Гамбурга» (2:2).

С сезона 2009/10 немец закрепился в стартовом составе команды, став важной фигурой на поле.

После смены тренера в 2011 году (Луи ван Гал сменил Юппа Хайнкеса), Томас оставался ключевым игроком и не потерял место в стартовом составе.

В сезоне 2011/12 «Баварию» ждало фиаско: команда проиграла финал Лиги чемпионов лондонскому «Челси» (1:1, 3:4 в серии пенальти). Это тяжелое поражение не сломило «баварцев» и Мюллера в частности. Уже в следующем году Томас вместе с немецким клубом повторил этот путь, но на этот раз с другим исходом – победой в еврокубке. В финальном матче «красные» обыграли дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:1.

При новом менеджере, Пепе Гвардиоле, который пришел в начале сезона 2013/14, Мюллер продолжал играть на привычной для себя позиции под форвардом. Несмотря на то, что успехи на внутренней арене продолжались из года в год, на европейских полях больших побед не было.

В сезоне 2018/19 немецкий гранд завоевал почти все внутренние трофеи, но уровень игры снова упал, из-за чего руководство начало беспокоиться о возможном спаде. Настоящим «Game Changer» для мюнхенцев стал Ханси Флик, который возглавил клуб летом 2019 года. Под его руководством Мюллер в составе «Баварии» оформил исторический требл. В финале Лиги чемпионов сезона 2019/20 «красные» минимально обыграли «ПСЖ» (1:0), в Бундеслиге команда с большим отрывом заняла первое место, а в Кубке Германии Мюллер и компания не оставили никаких шансов леверкузенскому «Байеру» (4:2). Именно Флик подарил команде и Томасу второе дыхание.

В начале апреля 2025 года стало известно, что Мюллер покинет «Баварию» по окончании сезона 2024/25 после 25 лет в клубе. Последним достижением в немецком гранде для Томаса стало завоевание 13-го титула чемпиона Бундеслиги. Этот трофей также помог Мюллеру встать в один ряд с Тони Кроосом за звание самого успешного немецкого футболиста по количеству трофеев (34).

6 августа 2025 года Томас в статусе свободного агента присоединился к клубу MLS «Ванкувер Уайткепс» и уже успел отличиться забитым мячом за новую команду в игре против «Сент-Луис Сити» (2:2).

В составе сборной Германии Мюллер сыграл 131 матч, забил 45 голов, отдал 41 результативную передачу и стал чемпионом мира в 2014 году.

На клубном уровне Томас провел 846 поединков, в которых отличился 293 забитыми мячами, 281 ассистом и завоевал 33 трофея: