Великий Кайзер Франц. 80 лет со дня рождения Бекенбауэра
Вспомним футбольный путь одного из величайших защитников XX века
11 сентября исполняется ровно 80 лет со дня рождения человека, который стал одним из лучших защитников мира – Франца Беккенбауэра.
Футбольное путешествие Франца началось в середине 1960-х годов в мюнхенской «Баварии», которой он посвятил свои лучшие годы карьеры. В итоге Беккенбауэр был награжден капитанской повязкой, славой, трофеями и званием лучшего на своей позиции.
Франц был игроком чести, который никогда в карьере не симулировал, а еще и наказывал напарников за подобные случаи. В двух словах – выдающийся капитан.
Главными достижениями на клубном уровне для защитника стали три победы подряд в Лиге чемпионов (1974-1976). Во время капитанства Франца «Бавария» стала одной из немногих команд, которая завоевала этот трофей трижды подряд. Кроме немецкого клуба, этим также могут похвастаться мадридский «Реал» и амстердамский «Аякс». Усердие и самоотверженность «Кайзера» были награждены двумя «Золотыми мячами» (1972, 1976). За всю историю более одного раза среди немцев эту награду завоевали только Франц и Карл-Хайнц Румменигге (1980, 1981).
Сезон 1976/77 стал последним для немецкого центрбека в составе «баварцев».
В 1977 году 31-летний Бекенбауэр стал игроком клуба «Нью-Йорк Космос», в котором он пробыл три года. Его переход в непопулярную на тот момент американскую лигу состоялся с целью привлечь футбольных звезд к соревнованию, а тем самым – зрителей и рекламодателей.
Уже в 1980 году немец вернулся на родину и присоединился к «Гамбургу», с которым в сезоне 1981/82 завоевал чемпионство.
В итоге Франц решил провести последние шаги на футбольном поле в бывшем клубе – «Нью-Йорк Космос», в котором он сыграл один сезон (1983/84) и завершил профессиональную карьеру игрока.
В составе сборной Германии легендарный «Кайзера» сыграл 103 матча, забил 14 голов, отдал 10 результативных передач и стал чемпионом Европы (1972) и мира (1974).
На клубном уровне Франц провел 623 матча, в которых отличился 75 забитыми мячами, 75 ассистами и завоевал 17 трофеев:
- Кубок европейских чемпионов / Лига чемпионов (3)
- Кубок обладателей кубков
- Чемпионат Германии (5)
- Кубок Германии (4)
- Чемпионат США (3)
- Межконтинентальный кубок
После этого Бекенбауэр решил попробовать себя в роли тренера — и не зря: в 1990 году он привел сборную Германии к победе на чемпионате мира. Кроме национальной команды, Франц также возглавлял «Марсель» и «Баварию», с которыми завоевал три трофея: чемпионат Франции, чемпионат Германии и Кубок УЕФА.
Хотя немец уже более года как покинул этот мир, его наследие и вклад в футбол навсегда останутся в памяти и истории спорта.
