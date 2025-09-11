Великий Кайзер Франц. 80 лет со дня рождения Бекенбауэра

11 сентября исполняется ровно 80 лет со дня рождения человека, который стал одним из лучших защитников мира – Франца Беккенбауэра.

Футбольное путешествие Франца началось в середине 1960-х годов в мюнхенской «Баварии», которой он посвятил свои лучшие годы карьеры. В итоге Беккенбауэр был награжден капитанской повязкой, славой, трофеями и званием лучшего на своей позиции.

Франц был игроком чести, который никогда в карьере не симулировал, а еще и наказывал напарников за подобные случаи. В двух словах – выдающийся капитан.

Главными достижениями на клубном уровне для защитника стали три победы подряд в Лиге чемпионов (1974-1976). Во время капитанства Франца «Бавария» стала одной из немногих команд, которая завоевала этот трофей трижды подряд. Кроме немецкого клуба, этим также могут похвастаться мадридский «Реал» и амстердамский «Аякс». Усердие и самоотверженность «Кайзера» были награждены двумя «Золотыми мячами» (1972, 1976). За всю историю более одного раза среди немцев эту награду завоевали только Франц и Карл-Хайнц Румменигге (1980, 1981).

Сезон 1976/77 стал последним для немецкого центрбека в составе «баварцев».

В 1977 году 31-летний Бекенбауэр стал игроком клуба «Нью-Йорк Космос», в котором он пробыл три года. Его переход в непопулярную на тот момент американскую лигу состоялся с целью привлечь футбольных звезд к соревнованию, а тем самым – зрителей и рекламодателей.

Уже в 1980 году немец вернулся на родину и присоединился к «Гамбургу», с которым в сезоне 1981/82 завоевал чемпионство.

В итоге Франц решил провести последние шаги на футбольном поле в бывшем клубе – «Нью-Йорк Космос», в котором он сыграл один сезон (1983/84) и завершил профессиональную карьеру игрока.

В составе сборной Германии легендарный «Кайзера» сыграл 103 матча, забил 14 голов, отдал 10 результативных передач и стал чемпионом Европы (1972) и мира (1974).

На клубном уровне Франц провел 623 матча, в которых отличился 75 забитыми мячами, 75 ассистами и завоевал 17 трофеев:

Кубок европейских чемпионов / Лига чемпионов (3)

Кубок обладателей кубков

Чемпионат Германии (5)

Кубок Германии (4)

Чемпионат США (3)

Межконтинентальный кубок

После этого Бекенбауэр решил попробовать себя в роли тренера — и не зря: в 1990 году он привел сборную Германии к победе на чемпионате мира. Кроме национальной команды, Франц также возглавлял «Марсель» и «Баварию», с которыми завоевал три трофея: чемпионат Франции, чемпионат Германии и Кубок УЕФА.

Хотя немец уже более года как покинул этот мир, его наследие и вклад в футбол навсегда останутся в памяти и истории спорта.