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Германия
08 января 2024, 18:38 | Обновлено 08 января 2024, 19:00
2051
6

Умер Франц Беккенбауэр. Ему было 78 лет

Легендарный футболист выигрывал с Германией чемпионат мира и Европы

08 января 2024, 18:38 | Обновлено 08 января 2024, 19:00
2051
6
Умер Франц Беккенбауэр. Ему было 78 лет
Twitter. Франц Беккенбауэр

Вчера, 7 января 2024 года, умер бывший защитник «Баварии» и национальной сборной Германии по футболу Франц Беккенбауэр.

Немец родился 11 сентября 1945 года. На момент смерти ему было 78 лет.

За свою карьеру Франц Беккенбауэр выступал за 3 клуба, но наибольшую часть карьеры (13 лет) отдал мюнхенской «Баварии». За это время он успел отыграть за клуб 582 матча, отметившись 74 забитыми мячами и 75 голевыми передачами.

Наибольшими достижениями в карьере Беккенбауэра являются победы на чемпионатах мира и Европы, 3 Кубка европейских чемпионов и, конечно, 2 «Золотых мяча».

Также 8 января умер бывший защитник сборной Украины Богдан Шершун.

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Франц Беккенбауэр смерть Бавария сборная Германии по футболу Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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Комментарии 6
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Андрей Залищук
Пиздец якийсь, оце рік почався - Шершун, Бекенбауер, пару днів назад Загалло
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+2
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naverland
Какое начало года, легенда за легендой.
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+1
andre_lui
Царство небесне !!!
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+1
CheMP
жаль... но верните и Шершуна на главную...чего убрали?.. заслуживает как минимум...(
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0
-PhoeniX-
R.I.P.
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0
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