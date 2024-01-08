Умер Франц Беккенбауэр. Ему было 78 лет

Вчера, 7 января 2024 года, умер бывший защитник «Баварии» и национальной сборной Германии по футболу Франц Беккенбауэр.

Немец родился 11 сентября 1945 года. На момент смерти ему было 78 лет.

За свою карьеру Франц Беккенбауэр выступал за 3 клуба, но наибольшую часть карьеры (13 лет) отдал мюнхенской «Баварии». За это время он успел отыграть за клуб 582 матча, отметившись 74 забитыми мячами и 75 голевыми передачами.

Наибольшими достижениями в карьере Беккенбауэра являются победы на чемпионатах мира и Европы, 3 Кубка европейских чемпионов и, конечно, 2 «Золотых мяча».

Также 8 января умер бывший защитник сборной Украины Богдан Шершун.