От худшего трансфера Ла Лиги до обладателя ЗМ. Модрич празднует 40-летие

9 сентября свой день рождения празднует легендарный хорватский полузащитник Лука Модрич, который сейчас выступает за итальянский «Милан». Карьера хорвата является настоящим примером того, как несокрушимый дух и усердие могут привести спортсмена от критики к статусу футбольной легенды.

Детство Луки было полно сложных событий: болезни, травмы, война, убийство деда, постоянный стресс и переживания за отца, который ушел на войну. Несмотря на это, футбол помогал ему отвлечься от окружающих проблем.

После пребывания в составах юношеских клубов «Задар» и «Динамо» Загреб, Модрич пробился на профессиональный уровень. Будучи игроком загребского «Динамо», он был отправлен в аренду в клуб «Зрински», где провел первый сезон (2003/04) на профессиональном уровне.

После того как Модрич стал лучшим молодым игроком года в Хорватии (2004), его отозвали обратно в «Динамо» Загреб из аренды. В составе хорватской команды хавбек провел еще три года, а уже весной 2008 года «Тоттенхэм» оформил трансфер Луки, который со следующего сезона стал игроком «шпор».

Адаптироваться Модричу к английскому футболу было непросто: игрок был удивлен интенсивностью тренировок и их количеством. Сначала хорват выступал на позиции флангового игрока, где не достиг больших успехов. Впоследствии он вернулся в центр поля, получил больше свободы в игре и смог заиграть на высоком уровне.

С 2011 года различные гранды европейского футбола начали интересоваться Модричем. Переход в лондонский «Челси» не увенчался успехом, однако ему удалось попасть в мадридский «Реал». Контракт между сторонами был официально подписан 27 августа 2012 года.

Из-за плохой игровой формы тогдашний тренер «сливочных» Жозе Моуриньо редко выпускал Луку в стартовый состав. Первые выступления хорвата в испанском клубе были провальными, из-за чего читатели газеты «Marca» выбрали его худшим трансфером Ла Лиги по итогам прошлого трансферного окна. Несмотря на критику, хорват продолжал учить испанский язык и привыкать к новому клубу.

Переломным моментом для Модрича стал матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед», в котором он вышел на замену и дальним ударом сравнял счет. Встреча завершилась победой «Реала» (2:1), а Лука стал одним из героев поединка.

Под руководством Карло Анчелотти Лука стал основным игроком команды и выиграл первый трофей Лиги чемпионов. После прихода Зинедина Зидана «Реал» пережил золотую эру: клуб выиграл три кубка ЛЧ подряд, а Модрич стал обладателем «Золотого мяча» 2018 года, прервав гегемонию Роналду и Месси, которые получали награду с 2007 года.

С сезона 2018/19 у мадридского клуба начался короткий кризисный период. Возвращение Анчелотти помогло команде завоевать еще две Лиги чемпионов, а Модрич стал одним из немногих футболистов, выигравших это соревнование шесть раз.

Последний сезон (2024/25) в составе «Реала» Модрич провел в роли капитана. В течение кампании клуб не достиг значительных результатов, из-за чего сезон был признан провальным. Последний матч в футболке «сливочных» Лука сыграл против «ПСЖ» в полуфинале Клубного чемпионата мира (0:4).

Сейчас 40-летний хорват является игроком итальянского «Милана», где, вероятно, он проведет последние шаги на профессиональном уровне.

На международной арене за сборную Хорватии Лука провел 190 матчей, забил 28 голов и отдал 31 результативную передачу. В 2018 году Модрич и компания дошли до финала чемпионата мира, в котором уступили французам (2:4).

В клубной карьере Модрич принял участие в 845 матчах, отличившись 89 забитыми мячами, 141 ассистом и завоевав 34 трофея: