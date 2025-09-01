Желто-голубая скала обороны. Илья Забарный празднует день рождения

1 сентября свой день рождения празднует центрбек «ПСЖ» Илья Забарный – будущее украинского футбола.

Илья является воспитанником молодежной школы киевского «Динамо». Из-за проблем киевлян с центральными защитниками в 2020 году Забарный был переведен в первую команду. Дебют украинца на профессиональном уровне состоялся 11 сентября 2020 года в матче Премьер-лиги против черниговской «Десны» (0:0).

Первый матч в еврокубках он провел через четыре дня – 15 сентября против нидерландского «АЗ» в игре Q3 квалификации ЛЧ (2:0). Забарный стал вторым самым молодым дебютантом киевлян в еврокубках (18 лет, 14 дней).

Первый гол за «Динамо» Илья забил 25 апреля 2021 года в ворота «Ингульца» (5:0) в УПЛ. Эта победа позволила киевлянам досрочно гарантировать себе чемпионство за три тура до завершения соревнования. Этот трофей стал первым в профессиональной карьере защитника. Несколькими днями позже Илья стал обладателем Кубка Украины. По итогам сезона 2020/21 он был признан лучшим молодым игроком УПЛ.

Следующей остановкой в карьере украинца стал английский «Борнмут», в ряды которого он вступил 31 января 2023 года. Сумма трансфера составила 27 млн евро, что стало рекордной продажей для «Динамо».

За «вишен» в Премьер-лиге Илья дебютировал 4 мая 2023 года в игре против «Брайтона». Украинец быстро адаптировался к новому чемпионату и команде, поэтому быстро вошел в стартовый состав. Доказательством этому является то, что Забарный в 2023 году стал одним из двух полевых игроков АПЛ, который провел 19 матчей подряд без замен, сыграв в общей сложности 1941 минуту.

По итогам сезона 2023/24 Илья был признан лучшим игроком английского клуба и номинирован в команду сезона Премьер-лиги.

Этим летом, 12 августа, Забарный стал игроком французского «ПСЖ», который сейчас считается одной из лучших команд мира. «Борнмут» на трансфере заработал 63 млн евро, а Илья стал второй самой дорогой продажей в истории «вишен». Также он стал вторым самым дорогим игроком в истории украинского футбола и второй самой дорогой покупкой среди защитников в истории «ПСЖ».

17 августа Илья сыграл свой первый матч за парижан в Лиге 1 против «Нанта». Несмотря на высокую конкуренцию, у защитника есть все шансы стать стартовым игроком французского гранда.

В составе сборной Украины Забарный дебютировал 7 октября 2020 года против Франции (1:7). С того момента он сыграл 49 матчей и забил 3 гола.

На клубном уровне Илья провел 172 поединка, в которых отличился 2 забитыми мячами, 4 ассистами и завоевал 3 трофея: чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины.