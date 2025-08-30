Верный дух чемпиона. Павел Недвед празднует день рождения

30 августа свой день рождения празднует один из сильнейших полузащитников своего времени Павел Недвед – гордость чешского футбола, который блистал на итальянских полях.

Дебют Недведа в первой чехословацкой лиге состоялся 28 октября 1991 года за пражскую «Дуклу».

В 1992 году молодой чех перешел в ряды «Спарти Праги». В новой команде Павел не смог сразу пробиться в основной состав: в первом сезоне он провел 18 матчей, 13 из которых – выходя на замену.

В следующем сезоне Недвед начал получать больше игровой практики, а кампания 1994/95 стала для него настоящим прорывом. С тех пор он стал одним из ведущих игроков команды.

Следующим этапом карьеры для Павла стали футбольные поля Италии, где он присоединился к «Лацио». 7 сентября 1996 года он дебютировал за римский клуб в Серии А против «Болоньи», а уже через месяц (20 октября) забил свой первый гол в ворота «Кальяри».

Чешский хавбек быстро адаптировался к новой команде: в течение одного сезона он стал ключевым игроком основы.

Благодаря усилиям Павла «Лацио» в тот период превратился в один из самых конкурентоспособных клубов Италии, из-за чего Недвед попал в сферу интересов многих европейских грандов.

После завоевания нескольких чемпионств и Кубков страны, Недвед решил продолжить свою карьеру в туринском «Ювентусе». Контракт между сторонами был заключен летом 2001 года, а сумма трансфера составила 38,7 млн евро.

«Старая синьора» приобрела чеха на замену Зинедину Зидану, который тем же летом перешел в мадридский «Реал».

Главный тренер команды Марчелло Липпи сначала использовал Недведа на левом фланге, где игрок не мог полностью раскрыть свой потенциал. Перед Рождеством 2001 года Липпи в матче против «Брешии» опробовал Павла в центре поля, предоставив ему полную свободу действий. В итоге туринцы победили 4:0, а чешский хавбек стал главной фигурой той встречи.

С выходом Недведа на новый уровень прибавила и вся команда. По итогам сезона 2001/02 «Ювентус» с помощью Павла догнал «Интер» в лиге и завоевал чемпионство.

Недвед продолжал демонстрировать высокий уровень, из-за чего в 2003 году завоевал «Золотой мяч». Он стал первым чехом за последние 40 лет, который получил эту престижную награду.

Павел также стал одним из игроков «Старой сеньоры», которые остались в клубе после его понижения в Серию B и помогли туринскому клубу вернуться в высший дивизион.

С сезона 2007/08 у чешского хавбека начались проблемы с травмами, из-за чего его уровень игры постепенно снижался. В конечном итоге 29 февраля 2009 года Павел официально объявил о завершении карьеры в конце сезона. Несмотря на заинтересованность «Интера» в его подписании, своего окончательного вердикта игрок не изменил.

На международной арене за сборную Чехии Недвед провел 91 матч, забил 18 голов и отдал 9 ассистов.

В клубной карьере чешский хавбек принял участие в 660 поединках, отличившись 154 забитыми мячами, 124 результативными передачами и завоевав 15 трофеев: