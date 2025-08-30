Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Верный дух чемпиона. Павел Недвед празднует день рождения
Италия
30 августа 2025, 08:50
Верный дух чемпиона. Павел Недвед празднует день рождения

Бывшему чешскому полузащитнику исполнилось 53 года

Верный дух чемпиона. Павел Недвед празднует день рождения
Колаж Sport.ua

30 августа свой день рождения празднует один из сильнейших полузащитников своего времени Павел Недвед – гордость чешского футбола, который блистал на итальянских полях.

Дебют Недведа в первой чехословацкой лиге состоялся 28 октября 1991 года за пражскую «Дуклу».

В 1992 году молодой чех перешел в ряды «Спарти Праги». В новой команде Павел не смог сразу пробиться в основной состав: в первом сезоне он провел 18 матчей, 13 из которых – выходя на замену.

В следующем сезоне Недвед начал получать больше игровой практики, а кампания 1994/95 стала для него настоящим прорывом. С тех пор он стал одним из ведущих игроков команды.

Следующим этапом карьеры для Павла стали футбольные поля Италии, где он присоединился к «Лацио». 7 сентября 1996 года он дебютировал за римский клуб в Серии А против «Болоньи», а уже через месяц (20 октября) забил свой первый гол в ворота «Кальяри».

Чешский хавбек быстро адаптировался к новой команде: в течение одного сезона он стал ключевым игроком основы.

Благодаря усилиям Павла «Лацио» в тот период превратился в один из самых конкурентоспособных клубов Италии, из-за чего Недвед попал в сферу интересов многих европейских грандов.

После завоевания нескольких чемпионств и Кубков страны, Недвед решил продолжить свою карьеру в туринском «Ювентусе». Контракт между сторонами был заключен летом 2001 года, а сумма трансфера составила 38,7 млн евро.

«Старая синьора» приобрела чеха на замену Зинедину Зидану, который тем же летом перешел в мадридский «Реал».

Главный тренер команды Марчелло Липпи сначала использовал Недведа на левом фланге, где игрок не мог полностью раскрыть свой потенциал. Перед Рождеством 2001 года Липпи в матче против «Брешии» опробовал Павла в центре поля, предоставив ему полную свободу действий. В итоге туринцы победили 4:0, а чешский хавбек стал главной фигурой той встречи.

С выходом Недведа на новый уровень прибавила и вся команда. По итогам сезона 2001/02 «Ювентус» с помощью Павла догнал «Интер» в лиге и завоевал чемпионство.

Недвед продолжал демонстрировать высокий уровень, из-за чего в 2003 году завоевал «Золотой мяч». Он стал первым чехом за последние 40 лет, который получил эту престижную награду.

Павел также стал одним из игроков «Старой сеньоры», которые остались в клубе после его понижения в Серию B и помогли туринскому клубу вернуться в высший дивизион.

С сезона 2007/08 у чешского хавбека начались проблемы с травмами, из-за чего его уровень игры постепенно снижался. В конечном итоге 29 февраля 2009 года Павел официально объявил о завершении карьеры в конце сезона. Несмотря на заинтересованность «Интера» в его подписании, своего окончательного вердикта игрок не изменил.

На международной арене за сборную Чехии Недвед провел 91 матч, забил 18 голов и отдал 9 ассистов.

В клубной карьере чешский хавбек принял участие в 660 поединках, отличившись 154 забитыми мячами, 124 результативными передачами и завоевав 15 трофеев:

  • Чемпионат Италии (3)
  • Кубок Италии (2)
  • Суперкубок Италии (4)
  • Чемпионат Чехии (2)
  • Кубок Чехии
  • Чемпионат Чехословакии
  • Кубок обладателей кубков
  • Суперкубок УЕФА

