Польский феномен. Роберту Левандовски исполнилось 37 лет
Один из лучших форвардов века празднует день рождения
21 августа свой день рождения празднует гордость польского футбола и нынешний атакующий лидер «Барселоны» Роберт Левандовски – хладнокровный хищник штрафной площади.
Роберт является воспитанником футбольной школы клуба «Легия». Во взрослом футболе поляк дебютировал в 2006 году за команду «Знич» Прушкув, в которой он отыграл два сезона, приняв участие в 62 матчах чемпионата.
В 2008 году Левандовски присоединился к познанскому «Леху», где тоже не задержался надолго (2 года). За этот короткий период он успел привлечь к себе внимание футбольного сообщества: различные польские еженедельники и издания называли Роберта открытием года.
Первым серьезным клубом в карьере Левандовски стала дортмундская «Боруссия», игроком которой он стал летом 2010 года. Сначала молодой нападающий не тянул уровень немецкого чемпионата, из-за чего его часто критиковали местные СМИ. Адаптация для Роберта также была непростой: он не знал немецкого языка, а еще и не выдерживал непривычно высокого ритма тренировок, из-за чего тогдашний тренер «пчел» Юрген Клопп даже снизил интенсивность занятий.
Благодаря своему усердию и настойчивости Роберт в сезоне 2011/12 стал основным нападающим команды.
В сезоне 2012/13 Роберт в составе «пчел» впервые попал в финал Лиги чемпионов, однако одержать победу им не удалось – они уступили другой немецкой команде, «Баварии», со счетом 1:2. В той кампании поляк отличился забитыми мячами на каждом этапе, кроме финала. Именно тогда он оформил знаменитый покер в ворота мадридского «Реала» на стадии 1/2 финала.
Уже в 2013 году польским форвардом интересовались европейские гранды, в частности мюнхенская «Бавария». Несмотря на это, Левандовски по просьбе руководства «Боруссии» остался в клубе еще на год.
4 января 2014 года Роберт официально подписал контракт с «красными». В первом же сезоне нападающий только адаптировался к стилю игры тогдашнего менеджера Пепа Гвардиолы, из-за чего не отличался высокой результативностью, однако уже в следующей кампании 2015/16 он вернулся на уровень, за который его и полюбили немецкие болельщики. Примером стал матч против «Вольфсбурга» 22 сентября 2015 года, в котором Роберт забил 5 голов за 9 минут. В итоге он получил сразу четыре сертификата: за самый быстрый хет-трик (3 минуты 22 секунды), покер (5 минут 42 секунды), пента-трик (8 минут 59 секунд) и рекорд по количеству голов в одном матче Бундеслиги после выхода на замену (5).
Левандовски и «Бавария» в течение нескольких лет продолжали доминировать на внутренней арене, однако в Европе им никак не удавалось достичь высшего уровня. Все изменилось в 2020 году, когда тренером команды стал немец Ханси Флик, который, будучи не особо известным на тот момент, перевернул европейский футбол с ног на голову. По итогам сезона 2019/20 Роберт в составе «баварцев» завоевал требл. В том году, по мнению большинства экспертов, поляк должен был стать обладателем «Золотого мяча», однако вручение награды было отменено из-за пандемии COVID-19. Футбольный мир до сих пор считает это одним из крупнейших «ограблений» в истории спорта.
Следующей остановкой в карьере нападающего стала испанская «Барселона», за которую он выступает до сих пор. В первом же сезоне (2022/23) в составе «каталонцев» Левандовски завоевал чемпионство, а также трофей Пичичи, став лучшим бомбардиром чемпионата (23 гола).
Кампания 2023/24 оказалась для «блауграни» безтрофейной, поэтому ее назвали провальной. Роберт в том сезоне показал более низкий уровень игры, чем обычно, из-за чего фанаты считали, что из-за возраста он уже не сможет выдерживать уровень такого клуба, однако приход давнего знакомого Ханси Флика летом 2024 года подарил нападающему второе дыхание: внутренний требл, 42 гола в 52 матчах и номинация на ЗМ-2025.
На международной арене за сборную Польши Левандовски провел 158 матчей, забил 85 голов и отдал 35 ассистов. В 2022 году нападающий впервые отличился забитым мячом на чемпионате мира.
В клубной карьере польский нападающий принял участие в 823 матчах, отличившись 610 забитыми мячами, 155 результативными передачами и завоевав 32 трофея:
- Лига чемпионов
- Суперкубок УЕФА
- Чемпионат Германии (10)
- Кубок Германии (4)
- Суперкубок Германии (6)
- Чемпионат Испании (2)
- Кубок Испании
- Суперкубок Испании (2)
- Чемпионат Польши
- Кубок Польши
- Суперкубок Польши
- Кубок третьей лиги Польши
- Клубный чемпионат мира
По разным слухам, сезон 2025/26 может стать последним для Роберта в «Барселоне» – так что это прекрасная возможность в последний раз насладиться выступлениями феноменального нападающего на высшем уровне.
