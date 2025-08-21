Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Польский феномен. Роберту Левандовски исполнилось 37 лет
Польша
21 августа 2025, 07:30 |
293
0

Польский феномен. Роберту Левандовски исполнилось 37 лет

Один из лучших форвардов века празднует день рождения

21 августа 2025, 07:30 |
293
0
Польский феномен. Роберту Левандовски исполнилось 37 лет
Колаж Sport.ua

21 августа свой день рождения празднует гордость польского футбола и нынешний атакующий лидер «Барселоны» Роберт Левандовски – хладнокровный хищник штрафной площади.

Роберт является воспитанником футбольной школы клуба «Легия». Во взрослом футболе поляк дебютировал в 2006 году за команду «Знич» Прушкув, в которой он отыграл два сезона, приняв участие в 62 матчах чемпионата.

В 2008 году Левандовски присоединился к познанскому «Леху», где тоже не задержался надолго (2 года). За этот короткий период он успел привлечь к себе внимание футбольного сообщества: различные польские еженедельники и издания называли Роберта открытием года.

Первым серьезным клубом в карьере Левандовски стала дортмундская «Боруссия», игроком которой он стал летом 2010 года. Сначала молодой нападающий не тянул уровень немецкого чемпионата, из-за чего его часто критиковали местные СМИ. Адаптация для Роберта также была непростой: он не знал немецкого языка, а еще и не выдерживал непривычно высокого ритма тренировок, из-за чего тогдашний тренер «пчел» Юрген Клопп даже снизил интенсивность занятий.

Благодаря своему усердию и настойчивости Роберт в сезоне 2011/12 стал основным нападающим команды.

В сезоне 2012/13 Роберт в составе «пчел» впервые попал в финал Лиги чемпионов, однако одержать победу им не удалось – они уступили другой немецкой команде, «Баварии», со счетом 1:2. В той кампании поляк отличился забитыми мячами на каждом этапе, кроме финала. Именно тогда он оформил знаменитый покер в ворота мадридского «Реала» на стадии 1/2 финала.

Уже в 2013 году польским форвардом интересовались европейские гранды, в частности мюнхенская «Бавария». Несмотря на это, Левандовски по просьбе руководства «Боруссии» остался в клубе еще на год.

4 января 2014 года Роберт официально подписал контракт с «красными». В первом же сезоне нападающий только адаптировался к стилю игры тогдашнего менеджера Пепа Гвардиолы, из-за чего не отличался высокой результативностью, однако уже в следующей кампании 2015/16 он вернулся на уровень, за который его и полюбили немецкие болельщики. Примером стал матч против «Вольфсбурга» 22 сентября 2015 года, в котором Роберт забил 5 голов за 9 минут. В итоге он получил сразу четыре сертификата: за самый быстрый хет-трик (3 минуты 22 секунды), покер (5 минут 42 секунды), пента-трик (8 минут 59 секунд) и рекорд по количеству голов в одном матче Бундеслиги после выхода на замену (5).

Левандовски и «Бавария» в течение нескольких лет продолжали доминировать на внутренней арене, однако в Европе им никак не удавалось достичь высшего уровня. Все изменилось в 2020 году, когда тренером команды стал немец Ханси Флик, который, будучи не особо известным на тот момент, перевернул европейский футбол с ног на голову. По итогам сезона 2019/20 Роберт в составе «баварцев» завоевал требл. В том году, по мнению большинства экспертов, поляк должен был стать обладателем «Золотого мяча», однако вручение награды было отменено из-за пандемии COVID-19. Футбольный мир до сих пор считает это одним из крупнейших «ограблений» в истории спорта.

Следующей остановкой в карьере нападающего стала испанская «Барселона», за которую он выступает до сих пор. В первом же сезоне (2022/23) в составе «каталонцев» Левандовски завоевал чемпионство, а также трофей Пичичи, став лучшим бомбардиром чемпионата (23 гола).

Кампания 2023/24 оказалась для «блауграни» безтрофейной, поэтому ее назвали провальной. Роберт в том сезоне показал более низкий уровень игры, чем обычно, из-за чего фанаты считали, что из-за возраста он уже не сможет выдерживать уровень такого клуба, однако приход давнего знакомого Ханси Флика летом 2024 года подарил нападающему второе дыхание: внутренний требл, 42 гола в 52 матчах и номинация на ЗМ-2025.

На международной арене за сборную Польши Левандовски провел 158 матчей, забил 85 голов и отдал 35 ассистов. В 2022 году нападающий впервые отличился забитым мячом на чемпионате мира.

В клубной карьере польский нападающий принял участие в 823 матчах, отличившись 610 забитыми мячами, 155 результативными передачами и завоевав 32 трофея:

  • Лига чемпионов
  • Суперкубок УЕФА
  • Чемпионат Германии (10)
  • Кубок Германии (4)
  • Суперкубок Германии (6)
  • Чемпионат Испании (2)
  • Кубок Испании
  • Суперкубок Испании (2)
  • Чемпионат Польши
  • Кубок Польши
  • Суперкубок Польши
  • Кубок третьей лиги Польши
  • Клубный чемпионат мира

По разным слухам, сезон 2025/26 может стать последним для Роберта в «Барселоне» – так что это прекрасная возможность в последний раз насладиться выступлениями феноменального нападающего на высшем уровне.

По теме:
Украинская Премьер лига поздравила Кривбасс с днем возрождения
ФОТО. Лидер Барселоны случайно засветил свою новую девушку. Она – звезда
Потерял доверие. Игрок Барселоны расторг контракт с агентом
Роберт Левандовски день рождения Знич Прушкув Лех Познань Боруссия Дортмунд Бавария Барселона статистика сборная Польши по футболу
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, какой футболист помогает Забарному адаптироваться в ПСЖ
Футбол | 20 августа 2025, 12:54 18
Стало известно, какой футболист помогает Забарному адаптироваться в ПСЖ
Стало известно, какой футболист помогает Забарному адаптироваться в ПСЖ

Грузинский вингер Хвича Кварацхелия общается с украинцем, чтобы тот быстрее освоился в Париже

Итоги первых матчей Q4 Лиги чемпионов. Трубин сыграл на ноль за Бенфику
Футбол | 21 августа 2025, 06:23 0
Итоги первых матчей Q4 Лиги чемпионов. Трубин сыграл на ноль за Бенфику
Итоги первых матчей Q4 Лиги чемпионов. Трубин сыграл на ноль за Бенфику

В этот игровой день состоялись 4 поединка, ответные встречи – через неделю

Шахтер – Серветт. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций 2025/26
Футбол | 21.08.2025, 03:08
Шахтер – Серветт. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций 2025/26
Шахтер – Серветт. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций 2025/26
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
Футбол | 20.08.2025, 19:59
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
Фрэнк УОРРЕН: «Мир не создал такого боксера, который выстоит против него»
Бокс | 20.08.2025, 07:42
Фрэнк УОРРЕН: «Мир не создал такого боксера, который выстоит против него»
Фрэнк УОРРЕН: «Мир не создал такого боксера, который выстоит против него»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Билодид одним словом отреагировала на допинг Бех-Романчук
Билодид одним словом отреагировала на допинг Бех-Романчук
20.08.2025, 22:37 6
Другие виды
Следом за Бех-Романчук. Украинскую бегунью отстранили от соревнований
Следом за Бех-Романчук. Украинскую бегунью отстранили от соревнований
20.08.2025, 09:23 5
Другие виды
Итальянский журналист: «Я видел Довбика на тренировке. Полная катастрофа»
Итальянский журналист: «Я видел Довбика на тренировке. Полная катастрофа»
19.08.2025, 18:25 15
Футбол
Титульный бой в Эр-Рияде? Стало известно имя следующего соперника Усика
Титульный бой в Эр-Рияде? Стало известно имя следующего соперника Усика
20.08.2025, 15:01 21
Бокс
«Честно говоря...» Паркер откровенно рассказал, что думает о бое с Усиком
«Честно говоря...» Паркер откровенно рассказал, что думает о бое с Усиком
19.08.2025, 16:56
Бокс
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
19.08.2025, 08:26 3
Футбол
Источник: клуб УПЛ подписал Владислава Супрягу
Источник: клуб УПЛ подписал Владислава Супрягу
19.08.2025, 21:31 14
Футбол
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
20.08.2025, 00:07 53
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем