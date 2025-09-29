Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Партнеры по Роме поздравили Довбика с забитым голом
Италия
29 сентября 2025, 17:23 | Обновлено 29 сентября 2025, 17:35
Украинский форвард римской Ромы отметился в воротах Вероны

29 сентября 2025, 17:23 | Обновлено 29 сентября 2025, 17:35
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Римская «Рома» празднует победу над «Вероной» (2:0), завершив насыщенную неделю. Особую радость принес гол украинского форварда Артема Довбика.

Событие не осталось незамеченным бывшим игроком Ромы Матсом Хуммельсом. Немецкий защитник написал в Instagram: «Bravo, amico mio» («Браво, мой друг»).

Радость за Довбыка разделили и другие игроки «Ромы». Матиас Суле отметил свой первый домашний гол: «Матч был сложным, но это большая командная победа. Рад за свой первый гол на этом великолепном стадионе вместе с нашими болельщиками. Daje Roma».

Дебют в составе римлян состоялся у Яна Зюлковски: «Рад сделать свой дебют на Олимпико с тремя очками. Forza Roma».

Также праздновал победу и вратарь Миле Свилар, написав: «Avanti Roma».

Матиас Суле Матс Хуммельс Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Верона Артем Довбик Миле Свилар
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
An124_Ukr
Взагалі пофіг )))))
Ответить
0
