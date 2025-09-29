ФОТО. Партнеры по Роме поздравили Довбика с забитым голом

Римская «Рома» празднует победу над «Вероной» (2:0), завершив насыщенную неделю. Особую радость принес гол украинского форварда Артема Довбика.

Событие не осталось незамеченным бывшим игроком Ромы Матсом Хуммельсом. Немецкий защитник написал в Instagram: «Bravo, amico mio» («Браво, мой друг»).

Радость за Довбыка разделили и другие игроки «Ромы». Матиас Суле отметил свой первый домашний гол: «Матч был сложным, но это большая командная победа. Рад за свой первый гол на этом великолепном стадионе вместе с нашими болельщиками. Daje Roma».

Дебют в составе римлян состоялся у Яна Зюлковски: «Рад сделать свой дебют на Олимпико с тремя очками. Forza Roma».

Также праздновал победу и вратарь Миле Свилар, написав: «Avanti Roma».