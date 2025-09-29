Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  «Я давно такого не видел». Итальянский журналист оценил прогрес Довбика
Италия
29 сентября 2025, 16:45 | Обновлено 29 сентября 2025, 16:51
1

Луиджи Феррайоло похвалил украинского нападающего Ромы

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Итальянский журналист Луиджи Феррайоло оценил игру украинского форварда римской «Ромы» Артема Довбика в матче 5-го тура итальянской Серии А с «Вероной» (2:0).

«Довбик забил сложный гол и сделал отличную потенциально результативную передачу на Пеллегрини. Он играл с такой страстью, какую я давно не видел», – сказал Феррайоло в эфире Radio Radio.

В матче с «Вероной» Довбик вышел на поле в стартовом составе «Ромы». Артем открыл счёт в встрече на 7-й минуте. Этот гол стал для украинца первым в текущем сезоне.

Артем Довбик Рома Рим чемпионат Италии по футболу Серия A Верона
Антон Романенко
Антон Романенко
