WTA29 сентября 2025, 14:03 |
147
0
Анастасия Соболева – Дарья Видманова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 125 в городе Самсун
29 сентября 2025, 14:03 |
147
0
29 сентября украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 259) начала выступления на хардовом турнире WTA 125 в городе Самсун, Турция.
В 1/16 финала украинка играет против представительницы Чехии Дарьи Видмановой (WTA 150). Время начала встречи – 13:45 по Киеву.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это первое очное противостояние соперниц.
Победительница матча в 1/8 финала поборется либо против Яны Фетт, либо против Берфу Ченгиз.
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 28 сентября 2025, 16:19 20
Артём отличился на 7 минуте матча Серии А
Футбол | 29 сентября 2025, 08:18 6
Мадридцы расстанутся с Винисиусом Жуниором
Футбол | 29.09.2025, 05:55
Футбол | 29.09.2025, 11:45
Теннис | 27.09.2025, 21:22
Комментарии 0
Популярные новости
27.09.2025, 19:59 220
28.09.2025, 00:58 17
28.09.2025, 12:25 3
28.09.2025, 14:55 1
27.09.2025, 22:41 9
29.09.2025, 06:23 27
27.09.2025, 14:01 5
28.09.2025, 07:11 1