Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Анастасия Соболева – Дарья Видманова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
29 сентября 2025, 14:03
0

Анастасия Соболева – Дарья Видманова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 125 в городе Самсун

Instagram. Анастасия Соболева

29 сентября украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 259) начала выступления на хардовом турнире WTA 125 в городе Самсун, Турция.

В 1/16 финала украинка играет против представительницы Чехии Дарьи Видмановой (WTA 150). Время начала встречи – 13:45 по Киеву.

Это первое очное противостояние соперниц.

Победительница матча в 1/8 финала поборется либо против Яны Фетт, либо против Берфу Ченгиз.

📺 Видеотрансляция
Анастасия Соболева смотреть онлайн
