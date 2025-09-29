Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Эвертон – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Эвертон
29.09.2025 22:00 - : -
Вест Хэм
Англия
29 сентября 2025, 14:23 |
Эвертон – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 29 сентября в 22:00 матч чемпионата Англии

Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

В понедельник, 29 сентября, состоится матч 6-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Эвертон» и «Вест Хэм».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Хилл Дикинсон Стэдиум».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига смотреть онлайн Эвертон Вест Хэм Эвертон - Вест Хэм Виталий Миколенко
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
