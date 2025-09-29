Англия29 сентября 2025, 14:23 |
Эвертон – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 29 сентября в 22:00 матч чемпионата Англии
В понедельник, 29 сентября, состоится матч 6-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Эвертон» и «Вест Хэм».
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Хилл Дикинсон Стэдиум».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
Эвертон – Вест ХэмСмотреть трансляцию
|
