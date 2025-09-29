В понедельник, 29 сентября, состоится матч 6-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Эвертон» и «Вест Хэм».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Хилл Дикинсон Стэдиум».

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Эвертон – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция