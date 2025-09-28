Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Эвертон – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Эвертон
29.09.2025 22:00 - : -
Вест Хэм
Англия
28 сентября 2025, 15:52
Эвертон – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 29 сентября в 22:00 по Киеву

Эвертон – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФК Эвертон

В понедельник, 29 сентября состоится поединок 6-го тура чемпионата Англии между «Эвертоном» и «Вест Гэмом». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Эвертон

Довольно неплохое начало сезона выдала команда Дэвида Моеса. За 5 поединков в чемпионате Англии коллектив победил «Брайтон» и «Вулверхемптон», сыграл вничью с «Астон Виллой» и потерпел поражение от «Лидса» и «Ливерпуля». 7 набранных очков позволяют «ирискам» занимать 12-е место турнирной таблицы АПЛ на данный момент.

В Кубке английской лиги ливерпульцы дошли до 1/16 финала, однако там 2:0 уступили «Вулверхемптону» и закончили свои выступления на турнире.

Вест Хэм

А вот лондонцы начали новый сезон совсем плохо. В 5-х поединках Премьер-лиги клуб потерпел поражение против «Сандерленда», «Челси», «Тоттенгема» и «Кристалл Пелас», а единственную победу одержал в игре с «Ноттингемом». С тремя зачетными пунктами на счету «молотобойцы» занимают предпоследнее, 19 место турнирной таблицы Премьер-лиги.

Из Кубка английской лиги лондонская команда вылетела еще на стадии 1/32 финала, проиграв «Вулверхэмптону» со счетом 3:2. Такие результаты совсем не соответствуют уровню «Вест Хэма», поэтому его руководство решило расстаться с главным тренером коллектива – Грэмом Поттером. На его место был назначен Нуну Эшпериту Санту, до этого работавший в «Ноттингеме». Для португальского специалиста этот поединок станет первым в новой должности.

Личные встречи

За последние 5 очных игр в этом противостоянии преимущество имеет «Вест Хэм». На счету команды 2 победы, столько же матчей осталось вничью, а в 1 игре выиграл «Эвертон».

Интересные факты

  • «Вест Хэм» пропустил 13 мячей в текущем сезоне Премьер-лиги – ни у одной команды нет худшего показателя.
  • «Эвертон» еще не проигрывал в официальных играх на новом домашнем стадионе, на счету команды 2 победы и ничья.
  • «Вест Хэм» пропускал первым в 5 из 7 последних матчах.

Возможные стартовые составы

Эвертон: Пикфорд – Миколенко, Кин, Тарковски, О'Брайен – Гуе, Гарнер – Грилиш, Дьюсбери-Голл, Ндиай – Бету

Вест Хэм: Ареоля – Диуф, Килман, Мавропанос, Уокер-Питерс – Фернандеш, Ворд-Праус – Саммервиль, Пакета, Боуэн – Фулькруг

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.95.

Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
