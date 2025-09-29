Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Эвертон – Вест Хэм. Миколенко – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Эвертон
29.09.2025 22:00 – 71 1 : 1
Вест Хэм
Англия
29 сентября 2025, 22:00 | Обновлено 29 сентября 2025, 22:11
Эвертон – Вест Хэм. Миколенко – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 29 сентября в 22:00 матч чемпионата Англии

Эвертон – Вест Хэм. Миколенко – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

В понедельник, 29 сентября, состоится матч 6-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Эвертон» и «Вест Хэм».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Хилл Дикинсон Стэдиум».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Эвертон – Вест Хэм
События матча

65’
ГОЛ ! Мяч забил Джаррод Боуэн (Вест Хэм).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Майкл Кин (Эвертон), асcист Джеймс Гарнер.
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
