29 сентября 2025, 22:00
339
0
Эвертон – Вест Хэм. Миколенко – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 29 сентября в 22:00 матч чемпионата Англии
В понедельник, 29 сентября, состоится матч 6-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Эвертон» и «Вест Хэм».
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Хилл Дикинсон Стэдиум».
Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
Эвертон – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
События матча
65’
ГОЛ ! Мяч забил Джаррод Боуэн (Вест Хэм).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Майкл Кин (Эвертон), асcист Джеймс Гарнер.
