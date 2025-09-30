Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эвертон – Вест Хэм – 1:1. Первая ничья Санту. Видео голов и обзор
Чемпионат Англии
Эвертон
29.09.2025 22:00 – FT 1 : 1
Вест Хэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
30 сентября 2025, 03:59 |
59
0

Эвертон – Вест Хэм – 1:1. Первая ничья Санту. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 6-го тура АПЛ

30 сентября 2025, 03:59 |
59
0
Эвертон – Вест Хэм – 1:1. Первая ничья Санту. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

29 сентября, в понедельник, состоялся матч 6-го тура Английской Премьер-лиги между «Эвертоном» и «Вест Хэмом».

Встреча прошла на стадионе «Хилл Дикинсон Стедиум» в Ливерпуле и завершилась ничейным счетом 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Этот матч стал первым для Нуну Эшпириту Санту на посту главного тренера «молотобойцев». До прихода португальца под руководством Грэма Поттера в 5 матчах Английской Премьер-лиги «Вест Хэм» сумел одержать только 1 победу и проиграл 4 встречи.

Английская Премьер-лига. 6-й тур. 29 сентября

Эвертон – Вест Гэм – 1:1

Голы: Кин, 18 – Боуэн, 65

Видео голов и обзор матча

События матча

65’
ГОЛ ! Мяч забил Джаррод Боуэн (Вест Хэм).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Майкл Кин (Эвертон), асcист Джеймс Гарнер.
По теме:
Девять от США, победа Колумбии. Сыграно 2 матча ЧМ-2025 U-20
90 минут Миколенко. Известна оценка Виталия за матч против Вест Гэма
Победы в Норвегии и Франции. Сыграно 2 матча ЧМ-2025 U-20
Эвертон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Виталий Миколенко Майкл Кин видео голов и обзор Вест Хэм Эвертон - Вест Хэм Джаррод Боуэн
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Месси отказался оставаться в Интер Майами и нашел последний клуб в карьере
Футбол | 29 сентября 2025, 05:55 3
Месси отказался оставаться в Интер Майами и нашел последний клуб в карьере
Месси отказался оставаться в Интер Майами и нашел последний клуб в карьере

Аргентинец хочет завершить футбольную карьеру в «Ньюэллс Олд Бойз»

Виктор ГРАЧЕВ: «Сейчас турнирная таблица УПЛ имеет справедливый вид»
Футбол | 29 сентября 2025, 20:17 37
Виктор ГРАЧЕВ: «Сейчас турнирная таблица УПЛ имеет справедливый вид»
Виктор ГРАЧЕВ: «Сейчас турнирная таблица УПЛ имеет справедливый вид»

Авторитетный специалист считает, что «Шахтер» выглядит лучше всех

Костюк вышла в 1/8 финала супертурнира в Пекине, переиграв нейтралку
Теннис | 29.09.2025, 09:17
Костюк вышла в 1/8 финала супертурнира в Пекине, переиграв нейтралку
Костюк вышла в 1/8 финала супертурнира в Пекине, переиграв нейтралку
В ФИФА запланировали революционное изменение в правилах футбола
Футбол | 29.09.2025, 15:41
В ФИФА запланировали революционное изменение в правилах футбола
В ФИФА запланировали революционное изменение в правилах футбола
Лига чемпионов 2025/26: Челси – Бенфика. Прогноз и анонс на матч
Футбол | 30.09.2025, 03:59
Лига чемпионов 2025/26: Челси – Бенфика. Прогноз и анонс на матч
Лига чемпионов 2025/26: Челси – Бенфика. Прогноз и анонс на матч
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Удачный старт на ЧМ. Сборная Украины U-20 обыграла Южную Корею
Удачный старт на ЧМ. Сборная Украины U-20 обыграла Южную Корею
28.09.2025, 00:58 17
Футбол
«Понятно, почему за него дали такие деньги». Реакция фанов на гол Забарного
«Понятно, почему за него дали такие деньги». Реакция фанов на гол Забарного
28.09.2025, 03:59 2
Футбол
Разгром. Украина U-19 сыграла с Португалией на чемпионате Европы
Разгром. Украина U-19 сыграла с Португалией на чемпионате Европы
29.09.2025, 22:04 4
Футзал
Италия, разбив андердога, второй раз подряд завоевала титул ЧМ по волейболу
Италия, разбив андердога, второй раз подряд завоевала титул ЧМ по волейболу
28.09.2025, 15:32 1
Волейбол
Реал решил прекратить отношения с суперзвездой после позора от Атлетико
Реал решил прекратить отношения с суперзвездой после позора от Атлетико
29.09.2025, 08:18 8
Футбол
Первый гол Забарного. ПСЖ переиграл Осер, но потерял двух ключевых игроков
Первый гол Забарного. ПСЖ переиграл Осер, но потерял двух ключевых игроков
28.09.2025, 00:03 8
Футбол
Трансферная бомба. Реал достиг соглашения с обладателем Золотого мяча
Трансферная бомба. Реал достиг соглашения с обладателем Золотого мяча
29.09.2025, 09:49 2
Футбол
Известно, какой бой мечтает организовать Усик и его команда
Известно, какой бой мечтает организовать Усик и его команда
29.09.2025, 07:28 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем