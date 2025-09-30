Эвертон – Вест Хэм – 1:1. Первая ничья Санту. Видео голов и обзор

29 сентября, в понедельник, состоялся матч 6-го тура Английской Премьер-лиги между «Эвертоном» и «Вест Хэмом».

Встреча прошла на стадионе «Хилл Дикинсон Стедиум» в Ливерпуле и завершилась ничейным счетом 1:1.

Этот матч стал первым для Нуну Эшпириту Санту на посту главного тренера «молотобойцев». До прихода португальца под руководством Грэма Поттера в 5 матчах Английской Премьер-лиги «Вест Хэм» сумел одержать только 1 победу и проиграл 4 встречи.

Английская Премьер-лига. 6-й тур. 29 сентября

Эвертон – Вест Гэм – 1:1

Голы: Кин, 18 – Боуэн, 65

Видео голов и обзор матча