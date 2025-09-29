Миколенко сыграл весь матч, Эвертон и Вест Хэм не определили победителя

29 сентября «Эвертон» и «Вест Хэм» сыграли в матче шестого тура Английской Премьер-лиги. Команды не сумели определить сильнейшего – поединок завершился со счетом 1:1.

Счет открыл полузащитник «ирисок» Мойзе Кин, который записал на свой счет результативный удар на 18-й минуте. Ассистом отметился его соотечественник Джеймс Гарнер.

Во второй половине игры гости сумели восстановить паритет – нападающий Джаррод Боуэн подобрал мяч в атаке и безжалостно расстрелял голкипера Джордана Пикфорда.

Защитник Виталий Миколенко вышел в стартовом составе, провел на поле весь матч и заработал желтую карточку в конце встречи.

После этого тура «Эвертон» набрал восемь баллов и поднялся на девятое место в турнирной таблице. «Вест Хэм» остался на 19-й позиции, в активе команды четыре очка.

В следующем матче подопечные Дэвида Мойеса сыграют на домашнем стадионе против «Кристал Пэлас» – поединок состоится 5 октября. За день до этого свой матч седьмого тура проведет «Вест Хэм», которого ждет выезд к лондонскому «Арсеналу».

Английская Премьер-лига, 6-й тур. 29 сентября

Эвертон – Вест Хэм – 1:1

Голы: Кин, 18 – Боуэн, 65

Фотогалерея: