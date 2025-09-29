Топ-5 футболистов, забивших 100 мячей за один клуб из топ-лиг быстрее всех

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
29 сентября 2025, 11:43 | Обновлено 29 сентября 2025, 11:49
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Несколько дней назад форвард «Баварии» Гарри Кейн отличился дублем в воротах «Вердера» (4:0). Благодаря этому англичанин сумел стать лишь седьмым иностранцем в истории мюнхенского гранда, которому покорилась планка в 100 и более голов за клуб.

«Для меня большая честь забить 100 голов за этот великий клуб», – сказал Кейн о рекорде после победы над «Вердером». «Я очень горжусь тем, что смог достичь этого так быстро. Надеюсь, я сумею достичь еще одной сотни как можно скорее. Это безумие [побить такой рекорд] даже для меня».

Впрочем, Кейну попутно покорилось еще одно интересное достижение. Гарри стал игроком, который быстрее других сумел забить 100 мячей за один клуб в топ-лигах Европы. В компании у англичанина – сплошь и рядом элита «бомбардирского цеха»…

5. Златан Ибрагимович (ПСЖ) – 100 мячей за 124 матча

Getty Images/Global Images Ukraine

В «Пари Сен-Жермен» шведский форвард Златан Ибрагимович перебирался уже в статусе одного из наиболее сильных и маститых игроков атаки в европейском футболе. Летом 2012 года парижане заплатили 21 миллион евро компенсации «Милану» за право подписать контракт со Златаном, который провел в столице Франции следующие четыре года своей профессиональной карьеры.

В ПСЖ Ибрагимович с ходу доказал, что способен забивать много. В дебютном сезоне в рамках Лиги 1 швед отличился 30 голами в 34 поединках, через год в его активе было 26 мячей в 33 играх, после – 19 в 24 и наконец – 38 в 31.

Всего за парижский клуб Ибрагимович забил 156 мячей в 180 официальных матчах, однако для того, чтобы перешагнуть порог в 100 голов шведу потребовалось сыграть 124 поединка.

Во Франции Ибрагимович трижды становился лучшим бомбардиром сезона в Лиге 1, четырежды выигрывал это национальное первенство, однако на общеевропейской арене помочь ПСЖ добиться желаемого и разжиться трофеями не сумел…

4. Луис Суарес («Барселона») – 100 мячей за 120 матчей

Getty Images/Global Images Ukraine

Уругваец Луис Суарес перебирался в «Барселону» уже также в статусе футболиста, который успел с наилучшей стороны проявить себя в топовых лигах Европы. Летом 2014 года каталонский гранд заплатил 82 миллиона евро «Ливерпулю» за право оформить трудовое соглашение с Суаресом. С такой суммой «Барселона» согласилась расстаться на фоне 31 забитого мяча Луиса в 33 матчах сезона-2013/14 в рамках английской Премьер-лиги.

В Ла Лиге Суарес в дебютном сезоне забил «лишь» 16 мячей в 27 матчах, однако дополнил эту статистику еще и 16 результативными передачами. А уже на второй год пребывания в «Барселоне» уругваец забил 40 мячей в 35 матчах национального чемпионата, что позволило ему во второй (впервые Суарес стал ее обладателем по итогам того самого сезона-2013/14, который и побудил боссов «блаугранас» выкупить его из «Ливерпуля») и в последний раз в карьере выиграть престижную индивидуальную премию «Золотая бутса».

Чтобы забить первые 100 мячей в футболке «Барселоны» Суаресу потребовалось принять участие в 120 официальных матчах. Всего же за каталонский клуб уругвайский легионер сыграл 283 поединка, в которых отметился 195 результативными ударами. С «Барселоной» форвард выигрывал Лигу чемпионов, а также четыре раза становился чемпионом Испании.

В настоящий момент 38-летний Луис Суарес продолжает карьеру, выступая в североамериканской MLS за «Интер Майами». В стане «цапель» прямо сейчас уругваец забивает не так много, как ранее, однако все еще остается очень полезным игроком.

2-3. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 100 мячей за 105 матчей

Getty Images/Global Images Ukraine

Норвежцу Эрлингу Холанду удалось заслужить приглашение от «Манчестер Сити» удачными и результативными выступлениями в составе дортмундской «Боруссии». За немецкий клуб мощный нападающий провел два полных сезона, и всякий раз его результативность в рамках чемпионата была близка к одному мячу за игру – 27 голов в 28 матчах и 22 в 24-х.

«Манчестер Сити» воспользовался клаусулой в контракте Холанда, по причине чего тот обошелся английскому гранду всего в 60 миллионов евро. За эти деньги «горожане» получили готового топ-бомбардира, которому в АПЛ совершенно не потребовалось время на адаптацию. Уже в первом же своем сезоне в этой лиге, которую многие считают сильнейшей в мировом футболе, Холанд забил феноменальные 36 мячей в 35 играх, став лучшим голеадором чемпионата, а также выиграв «Золотую бутсу».

На то, чтобы оформить показатель в 100 забитых мячей за «Манчестер Сити» у Холанда ушло 105 матчей. Благодаря этому он повторил рекорд скорострельности, который ранее установил Криштиану Роналду…

Отметим, что Холанд и ныне продолжает защищать цвета «Манчестер Сити», с которым побеждал в Лиге чемпионов, дважды выигрывал в чемпионате Англии, а также становился обладателем Суперкубка УЕФА.

2-3. Криштиану Роналду («Реал») – 100 мячей за 105 матчей

Getty Images/Global Images Ukraine

Перед тем как стать живой легендой «Реала» Криштиану Роналду успел заявить о себе на топ-уровне в составе «Манчестер Юнайтед». Именно из английского гранда португалец переехал в Мадрид летом 2009 года за 94 миллиона евро. В столице Испании Роналду задержался на долгих девять сезонов, успев завоевать любовь и уважение, пожалуй, всех без исключения фанатов «бланкос».

Высокий уровень результативности в «Реале» Роналду начал демонстрировать практически с самого начала. В дебютном сезоне Ла Лиги португалец отличился 26 голами в 29 матчах, а уже во втором наколотил впечатляющие 40 мячей в 34 поединках. Впрочем, сразу за этим последовали совершенно космические 46 голов в 38 играх Ла Лиги-2011/12, а в сезоне-2014/15 Криштиану и вовсе покорил всех невероятными 48 голами в 35 поединках.

С «Реалом» Роналду четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, дважды становился чемпионом Испании, трижды поднимал над головой Суперкубок УЕФА, а также в статусе игрока «бланкос» четыре раза признавался лучшим футболистом планеты, завоевывая «Золотой мяч». Всего за мадридцев португалец отличился 450 забитыми мячами в 438 матчах, а на то, чтобы наколотить первую сотню у Криштиану ушло 105 поединков.

Ныне Роналду выступает в Саудовской Аравии за «Аль-Наср», где, что правда, особых достижений с командой пока так и не добыл…

1. Гарри Кейн («Бавария») – 100 мячей за 104 матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Гарри Кейн перебирался в «Баварию» летом 2023 года в статусе одного из лучших голеадоров современности. За английского форварда мюнхенцы заплатили «Тоттенхэму» 95 миллионов евро, и в своем первом же сезоне в новой лиге и клубе Кейн сумел наколотить 36 мячей в 32 поединках. Этого оказалось достаточно, чтобы Гарри впервые в карьере выиграл «Золотую бутсу», но это никак не помогло «Баварии» взять очередное чемпионство, из-за чего в сети даже начали подтрунивать над Кейном, который якобы привез с собой ауру неудачника из «Тоттенхэма» – амбициозной команды с минимумом титулов в истории.

Впрочем, чемпионом Германии Кейн с «Баварией» все-таки стал. Во втором своем сезоне в Бундеслиге Гарри забил 26 мячей в 31 поединке, чего хватило и для победы в гонке бомбардиров, и для выигрыша мюнхенцами «золота» национальной лиги.

Нынешний сезон Кейн начал блестяще, забивая в среднем по два мяча за матч. Во многом благодаря этому «бусту» Гарри и сумел превзойти рекорд Роналду/Холанда, отличившись первыми ста мячами в футболке «Баварии» в 104 матчах – всего на одну игру раньше, нежели это удавалось португальцу и норвежцу.

Кейну ныне только 32, и он все еще голоден к победам, так как многолетнее пребывание в «Тоттенхэме» позволило Гарри наколотить множество мячей в футболке «шпор», но уж никак не забить свои личные трофейные полки.

P.S. «А как же Лионель Месси?» – спросит пытливый читатель. Аргентинцу, чтобы забить свои первые 100 мячей за «Барселону» потребовалось сыграть в 154 официальных матчах. А вот в ПСЖ, как и сейчас в «Интер Майами», Лионель планку в сто забитых мячей не преодолел…

Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
pol-55
Повторюсь якби Компані не знімав його в кінці з ігор, було б більше м"ячів.
Ответить
+2
Andromed
Кейн взагалі дуже сильно розпочав цей сезон, такими темпами зможе багато на що претендувати
Ответить
+1
Liverpool-FС
Він досі без Золотого м'яча, як так?!? 
Не справедливо 
Це я про Кейна
Ответить
0
Ukraine
P.S. - яскравий приклад якості гравця.
де факто, цілий сезон, а то і два Ліонелю потрібно було більше зіграти щоб вийти на рівень інших.
Ось і відповідь, чи великий Мессі футболіст.
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
Illusion Magical
И они точно принимали допинг, только который ещё неизвестен ФИФА.
Ответить
-2
