Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Германия
27 сентября 2025, 13:49 | Обновлено 27 сентября 2025, 13:50
Кейн стал седьмым иностранным футболистом Баварии, забившим 100+ голов

Англичанин достиг этой отметки в матче против бременского «Вердера»

Кейн стал седьмым иностранным футболистом Баварии, забившим 100+ голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Гарри Кейн стал седьмым иностранным футболистом «Баварии», забившим 100+ голов за клуб во всех турнирах.

Произошло это в матче пятого тура немецкой Бундеслиги, в котором «Бавария» дома победила «Вердер» со счетом 4:0.

Дублем за хозяев отличился Гарри Кейн. Благодаря этому англичанин стал 7-м иностранцем в истории «красных», забившим 100+ голов за клуб.

Рекордсменом клуба среди легионеров является Роберт Левандовски, в активе которого 344 забитых мяча.

Лучшие иностранные бомбардиры в истории Баварии

  • 344 – Роберт Левандовски (Польша)
  • 144 – Арьен Роббен (Нидерланды)
  • 139 – Жоване Элбер (Бразилия)
  • 125 – Клаудио Писарро (Перу)
  • 124 – Франк Рибери (Франция)
  • 103 – Рой Макаай (Нидерланды)
  • 100 – Гарри Кейн (Англия)
  • 72 – Кингсли Коман (Франция)
  • 58 – Лука Тони (Италия)
  • 51 – Роке Санта Крус (Парагвай)

Благодаря победе над «Вердером» «Бавария» продлила свою победную серию в текущем розыгрыше чемпионата до 5 побед.

Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
