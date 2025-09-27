Кейн стал седьмым иностранным футболистом Баварии, забившим 100+ голов
Англичанин достиг этой отметки в матче против бременского «Вердера»
Гарри Кейн стал седьмым иностранным футболистом «Баварии», забившим 100+ голов за клуб во всех турнирах.
Произошло это в матче пятого тура немецкой Бундеслиги, в котором «Бавария» дома победила «Вердер» со счетом 4:0.
Дублем за хозяев отличился Гарри Кейн. Благодаря этому англичанин стал 7-м иностранцем в истории «красных», забившим 100+ голов за клуб.
Рекордсменом клуба среди легионеров является Роберт Левандовски, в активе которого 344 забитых мяча.
Лучшие иностранные бомбардиры в истории Баварии
- 344 – Роберт Левандовски (Польша)
- 144 – Арьен Роббен (Нидерланды)
- 139 – Жоване Элбер (Бразилия)
- 125 – Клаудио Писарро (Перу)
- 124 – Франк Рибери (Франция)
- 103 – Рой Макаай (Нидерланды)
- 100 – Гарри Кейн (Англия)
- 72 – Кингсли Коман (Франция)
- 58 – Лука Тони (Италия)
- 51 – Роке Санта Крус (Парагвай)
Благодаря победе над «Вердером» «Бавария» продлила свою победную серию в текущем розыгрыше чемпионата до 5 побед.
