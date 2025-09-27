Гарри Кейн стал седьмым иностранным футболистом «Баварии», забившим 100+ голов за клуб во всех турнирах.

Произошло это в матче пятого тура немецкой Бундеслиги, в котором «Бавария» дома победила «Вердер» со счетом 4:0.

Дублем за хозяев отличился Гарри Кейн. Благодаря этому англичанин стал 7-м иностранцем в истории «красных», забившим 100+ голов за клуб.

Рекордсменом клуба среди легионеров является Роберт Левандовски, в активе которого 344 забитых мяча.

Лучшие иностранные бомбардиры в истории Баварии

344 – Роберт Левандовски (Польша)

144 – Арьен Роббен (Нидерланды)

139 – Жоване Элбер (Бразилия)

125 – Клаудио Писарро (Перу)

124 – Франк Рибери (Франция)

103 – Рой Макаай (Нидерланды)

100 – Гарри Кейн (Англия)

72 – Кингсли Коман (Франция)

58 – Лука Тони (Италия)

51 – Роке Санта Крус (Парагвай)

Благодаря победе над «Вердером» «Бавария» продлила свою победную серию в текущем розыгрыше чемпионата до 5 побед.