В 5-м туре чемпионата Германии «Бавария» в Мюнхене разгромила «Вердер» со счетом 4:0 на «Альянц Арене».

На 22-й минуте Луис Диас открыл счет, а в компенсированное время Гарри Кейн реализовал пенальти (2:0).

На 65-й минуте Кейн оформил дубль, а под занавес встречи Конрад Лаймер поставил окончательную точку (4:0).

Этот матч стал особенным для Кейна, он покорил отметку в 100 забитых мячей за «Баварию». В текущем сезоне англичанин провел 8 игр и отличился 15 раз.

«Бавария» одержала пятую победу подряд и с максимальными 15 очками уверенно лидирует.

Бундеслига. 5-й тур, 26 сентября 2025

Бавария Мюнхен – Вердер Бремен – 4:0

Голы: Луис Диас, 22, Гарри Кейн, 45+1, 65, Конрад Лаймер, 88

Видео голов и обзор