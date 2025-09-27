Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бавария – Вердер – 4:0. Бенефис Гарри Кейна. Видео голов и обзор
Чемпионат Германии
Бавария
26.09.2025 21:30 – FT 4 : 0
Вердер
Германия
27 сентября 2025, 01:54 | Обновлено 27 сентября 2025, 02:00
Бавария – Вердер – 4:0. Бенефис Гарри Кейна. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 5-го туре немецкой Бундеслиги

Getty Images/Global Images Ukraine

В 5-м туре чемпионата Германии «Бавария» в Мюнхене разгромила «Вердер» со счетом 4:0 на «Альянц Арене».

На 22-й минуте Луис Диас открыл счет, а в компенсированное время Гарри Кейн реализовал пенальти (2:0).

На 65-й минуте Кейн оформил дубль, а под занавес встречи Конрад Лаймер поставил окончательную точку (4:0).

Этот матч стал особенным для Кейна, он покорил отметку в 100 забитых мячей за «Баварию». В текущем сезоне англичанин провел 8 игр и отличился 15 раз.

«Бавария» одержала пятую победу подряд и с максимальными 15 очками уверенно лидирует.

Бундеслига. 5-й тур, 26 сентября 2025

Бавария Мюнхен – Вердер Бремен – 4:0

Голы: Луис Диас, 22, Гарри Кейн, 45+1, 65, Конрад Лаймер, 88

Видео голов и обзор

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Конрад Лаймер (Бавария), асcист Том Бишоф.
65’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Кейн (Бавария), асcист Луис Диас.
45’
ГОЛ ! С пенальти забил Гарри Кейн (Бавария).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Джонатан Тах (Бавария), асcист Майкл Олисе.
Николай Степанов
