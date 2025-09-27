Бавария – Вердер – 4:0. Бенефис Гарри Кейна. Видео голов и обзор
В 5-м туре чемпионата Германии «Бавария» в Мюнхене разгромила «Вердер» со счетом 4:0 на «Альянц Арене».
На 22-й минуте Луис Диас открыл счет, а в компенсированное время Гарри Кейн реализовал пенальти (2:0).
На 65-й минуте Кейн оформил дубль, а под занавес встречи Конрад Лаймер поставил окончательную точку (4:0).
Этот матч стал особенным для Кейна, он покорил отметку в 100 забитых мячей за «Баварию». В текущем сезоне англичанин провел 8 игр и отличился 15 раз.
«Бавария» одержала пятую победу подряд и с максимальными 15 очками уверенно лидирует.
Бундеслига. 5-й тур, 26 сентября 2025
Бавария Мюнхен – Вердер Бремен – 4:0
Голы: Луис Диас, 22, Гарри Кейн, 45+1, 65, Конрад Лаймер, 88
