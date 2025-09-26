Германия26 сентября 2025, 07:40 |
31
0
Бавария – Вердер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 26 сентября в 21:30 поединок Бундеслиги
26 сентября 2025, 07:40 |
31
0
В пятницу, 26 сентября, состоится матч 5-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся «Бавария» и «Вердер».
Игра пройдет на стадионе «Альянц Арена».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 21:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале «Setanta Sports +».
Бавария – Вердер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Бавария – ВердерСмотреть трансляцию
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 26 сентября 2025, 03:46 2
Пол Малиньяджи высказался об украинском городе
Футбол | 25 сентября 2025, 15:14 55
Клуб Маккаби Тель-Авив может потерять место в основном раунде Лиги Европы
Футбол | 26.09.2025, 04:57
Футбол | 25.09.2025, 13:40
Бокс | 25.09.2025, 12:29
Комментарии 0
Популярные новости
25.09.2025, 06:23 2
25.09.2025, 18:19 1
25.09.2025, 13:55 18
25.09.2025, 08:19 14
25.09.2025, 13:56 2
24.09.2025, 12:06 32
24.09.2025, 19:25
24.09.2025, 19:45 10