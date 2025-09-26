Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бавария – Вердер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Германии
Бавария
26.09.2025 21:30 - : -
Вердер
Германия
Бавария – Вердер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 26 сентября в 21:30 поединок Бундеслиги

Бавария – Вердер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Бавария

В пятницу, 26 сентября, состоится матч 5-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся «Бавария» и «Вердер».

Игра пройдет на стадионе «Альянц Арена».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 21:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале «Setanta Sports +».

Бавария – Вердер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Бавария – Вердер
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
