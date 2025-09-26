В пятницу, 26 сентября, состоится матч 5-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся «Бавария» и «Вердер».

Игра пройдет на стадионе «Альянц Арена».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 21:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале «Setanta Sports +».

Бавария – Вердер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция