Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Заслужили». Флик высказался о победном матче над Реалом Сосьедад
Чемпионат Испании
Барселона
28.09.2025 19:30 – FT 2 : 1
Реал Сосьедад
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
29 сентября 2025, 07:37 | Обновлено 29 сентября 2025, 07:39
150
0

«Заслужили». Флик высказался о победном матче над Реалом Сосьедад

Тренер «Барселоны» покинул пределы поля с отличным настроением

29 сентября 2025, 07:37 | Обновлено 29 сентября 2025, 07:39
150
0
«Заслужили». Флик высказался о победном матче над Реалом Сосьедад
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу своей команды в матче седьмого тура испанской Ла Лиги против «Реала Сосьедад». Каталонский клуб на своем поле минимально обыграл соперника со счетом 2:1.

«Это было очень сложно, но мы также заслужили эту победу. Я действительно ценю, как моя команда играет, как она действует. Не имеет значения, если мы немного меняем стартовый состав, ведь все отдаются полностью, и мне это очень нравится. Я очень горжусь. Это невероятно. Я очень счастлив за них и за болельщиков. Думаю, эта победа действительно поможет нам и дальше совершенствоваться.

Первое место? Это временно. Хотя это прекрасный аспект, потому что он оказывает давление на соперников. Но теперь нам нужно защищать эту позицию, и мы рады это делать.

Возвращение Ямаля? Очень хорошо, что он снова с нами. А вот Педри – особенный, великий игрок. Он также становится лидером. Он везде на поле. Он дает нам контроль и точно знает, где должен быть. Он очень силен и прекрасно организует команду вместе с Френки де Йонгом. Я получаю настоящее удовольствие от этих моментов.

Мы много работаем над стандартами, и очень важно иметь такую силу. Мы очень довольны тем, как это работает.

Мне очень нравится, что так много фанатов приходят на стадион. Связь между командой и болельщиками очень сильная, и мы в этом нуждаемся. Так же и в среду, в Лиге чемпионов против ПСЖ. У нас есть несколько дней на восстановление, но уже совсем скоро увидимся снова», – сказал Флик.

По теме:
Массимилиано АЛЕГГРИ: «Для Лиги чемпионов нам нужно 64 очка»
Антонио КОНТЕ: «Замены Де Брюйне и Мактоминея были верными решениями»
Бетис обыграл Осасуну и вошел в зону еврокубков. Турнирная таблица Ла Лиги
Барселона чемпионат Испании по футболу Реал Сосьедад Ла Лига Барселона - Реал Сосьедад Ханс-Дитер Флик пресс-конференция
Андрей Витренко Источник: ФК Барселона
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жозе Моуриньо рассказал, что у звезды сборной Украины возникли трудности
Футбол | 29 сентября 2025, 02:42 0
Жозе Моуриньо рассказал, что у звезды сборной Украины возникли трудности
Жозе Моуриньо рассказал, что у звезды сборной Украины возникли трудности

Тренер прокомментировал замену Судакова в последнем матче

Турки Аль-Шейх запланировал грандиозное шоу – три поединка, пять чемпионов
Бокс | 28 сентября 2025, 14:37 0
Турки Аль-Шейх запланировал грандиозное шоу – три поединка, пять чемпионов
Турки Аль-Шейх запланировал грандиозное шоу – три поединка, пять чемпионов

На ринг выйдут Шакур Стивенсон, Теофимо Лопес, Алимханулы, Моррель и другие боксеры

Турнирная таблица УПЛ. Шахтер стал единоличным лидером, вторым идет Динамо
Футбол | 29.09.2025, 06:23
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер стал единоличным лидером, вторым идет Динамо
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер стал единоличным лидером, вторым идет Динамо
Реал решил прекратить отношения с суперзвездой после позора от Атлетико
Футбол | 29.09.2025, 03:20
Реал решил прекратить отношения с суперзвездой после позора от Атлетико
Реал решил прекратить отношения с суперзвездой после позора от Атлетико
САБО: «Почему Шовковский не согласился? Это не нормально»
Футбол | 28.09.2025, 12:25
САБО: «Почему Шовковский не согласился? Это не нормально»
САБО: «Почему Шовковский не согласился? Это не нормально»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Чехия и Польша определили первого медалиста ЧМ по волейболу
Чехия и Польша определили первого медалиста ЧМ по волейболу
28.09.2025, 11:40
Волейбол
Энрике оценил игру Забарного в матче ПСЖ – Осер, в котором Илья забил гол
Энрике оценил игру Забарного в матче ПСЖ – Осер, в котором Илья забил гол
28.09.2025, 07:11 1
Футбол
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
27.09.2025, 19:59 218
Футбол
Не Осака. Определена соперница Костюк в 3-м круге турнира WTA 1000 в Пекине
Не Осака. Определена соперница Костюк в 3-м круге турнира WTA 1000 в Пекине
27.09.2025, 14:01 5
Теннис
Шовковский назвал игрока, из-за которого Динамо потерпело неудачу во Львове
Шовковский назвал игрока, из-за которого Динамо потерпело неудачу во Львове
28.09.2025, 07:05 17
Футбол
ВИДЕО. Первый мяч во Франции! Забарный забил гол за ПСЖ в матче с Осером
ВИДЕО. Первый мяч во Франции! Забарный забил гол за ПСЖ в матче с Осером
27.09.2025, 22:41 9
Футбол
Шовковский удивил заявлением по Ярмоленко после фиаско с Карпатами в УПЛ
Шовковский удивил заявлением по Ярмоленко после фиаско с Карпатами в УПЛ
28.09.2025, 08:47 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем