«Заслужили». Флик высказался о победном матче над Реалом Сосьедад

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу своей команды в матче седьмого тура испанской Ла Лиги против «Реала Сосьедад». Каталонский клуб на своем поле минимально обыграл соперника со счетом 2:1.

«Это было очень сложно, но мы также заслужили эту победу. Я действительно ценю, как моя команда играет, как она действует. Не имеет значения, если мы немного меняем стартовый состав, ведь все отдаются полностью, и мне это очень нравится. Я очень горжусь. Это невероятно. Я очень счастлив за них и за болельщиков. Думаю, эта победа действительно поможет нам и дальше совершенствоваться.

Первое место? Это временно. Хотя это прекрасный аспект, потому что он оказывает давление на соперников. Но теперь нам нужно защищать эту позицию, и мы рады это делать.

Возвращение Ямаля? Очень хорошо, что он снова с нами. А вот Педри – особенный, великий игрок. Он также становится лидером. Он везде на поле. Он дает нам контроль и точно знает, где должен быть. Он очень силен и прекрасно организует команду вместе с Френки де Йонгом. Я получаю настоящее удовольствие от этих моментов.

Мы много работаем над стандартами, и очень важно иметь такую силу. Мы очень довольны тем, как это работает.

Мне очень нравится, что так много фанатов приходят на стадион. Связь между командой и болельщиками очень сильная, и мы в этом нуждаемся. Так же и в среду, в Лиге чемпионов против ПСЖ. У нас есть несколько дней на восстановление, но уже совсем скоро увидимся снова», – сказал Флик.