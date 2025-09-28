Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Барселона – Реал Сосьедад. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Испании
Барселона
28.09.2025 19:30 – 26 0 : 0
Реал Сосьедад
Испания
Смотрите 28 сентября в 19:30 поединок 7-го тура испанской Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

28 сентября состоится матч седьмого тура испанской Ла Лиги между клубами «Барселона» и «Реал Сосьедад».

Местом проведения встречи станет «Эстадио Олимпико» в городе Барселона.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени.

В течение первых шести туров «Барселона» набрала 16 очков и занимает второе место. Ситуация у «Реал» Сосьедада значительно хуже – 17-е место и пять очков.

Крайний матч между командами состоялся в марте 2025 года в рамках Ла Лиги. Тогда «Барселона» дома обыграла «Реал» со счетом 4:0.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
