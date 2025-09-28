Барселона – Реал Сосьедад. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

28 сентября состоится матч седьмого тура испанской Ла Лиги между клубами «Барселона» и «Реал Сосьедад».

Местом проведения встречи станет «Эстадио Олимпико» в городе Барселона.

Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени.

В течение первых шести туров «Барселона» набрала 16 очков и занимает второе место. Ситуация у «Реал» Сосьедада значительно хуже – 17-е место и пять очков.

Крайний матч между командами состоялся в марте 2025 года в рамках Ла Лиги. Тогда «Барселона» дома обыграла «Реал» со счетом 4:0.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ