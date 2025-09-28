Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Барселона – Реал Сосьедад. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Чемпионат Испании
Барселона
28.09.2025 19:30 - : -
Реал Сосьедад
Испания
28 сентября 2025, 16:36 |
Барселона – Реал Сосьедад. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 28 сентября и начнется в 19:30 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine. Ханси Флик

28 сентября на Камп Ноу пройдет матч 7-го тура Примеры Испании, в котором Барселона встретится с Реал Сосьедад.

Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Барселона

Команда в прошлом сезоне смогла резко прибавить - что значит поменять Хави, пусть и великого футболиста, на Флика, что в разы опытен как наставник. Сразу же гранд был по-настоящему силен, что подтвердил тем, что после пустого 2023/2024 выиграл все внутренние турниры.

Сейчас в Каталонии очевидно хотели бы прибавить - как минимум, в Лиге чемпионов весной уступили Интеру, когда все ждали клуб в финале. В этом турнире получилось выиграть в первом туре у Ньюкасла на выезде за счет дубля Рашфорда землякам. Но при этом в Примере успели все-таки допустить осечку - с Леванте устроили победную ремонтаду, но с Райо Вальекано ограничились ничьей. С Овьедо тоже пропустили, но там все закончилось довольно ожидаемо: гранд оформил все же достаточно солидные 3:1.

Реал Сосьедад

Клуб только недавно был на пике. Иманоль Альгуасиль успел с ним взять кубок страны и четвертое место в Примере, сыграв потом и в плей-офф Лиги чемпионов. Но тот пик в еврокубках уже совпал с началом спада. Потом регресс продолжился, и весной закончили уже откровенно провально: с 46 очками и на одиннадцатой позиции.

В Сан-Себастьяне решили применять все тот же рецепт: опять сделали ставку на малоизвестного, но своего специалиста. Но пока что Серхио Франсиско не блещет, более того, после ничьих с Валенсией и Эспаньолом и вовсе проиграл с новыми подопечными трижды кряду, не только Реалу с Бетисом, но даже Овьедо. Но на этой неделе наконец-то прорвало - за счет единственного мяча Ойарсабаля сразу после перерыва выиграли на своем поле у Мальорки.

Статистика личных встреч

В пяти последних очных поединках Сосьедад выиграл дважды, правда, остальные матчи на этом отрезке проигрывая каталонскому гранду.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут интриги от пары - и с ними согласимся. Хозяева выиграют с форой -1,5 гола (коэффициент - 1,69).

Прогноз Sport.ua
Барселона
28 сентября 2025 -
19:30
Реал Сосьедад
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
