28 сентября на Камп Ноу пройдет матч 7-го тура Примеры Испании, в котором Барселона встретится с Реал Сосьедад.

Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Барселона

Команда в прошлом сезоне смогла резко прибавить - что значит поменять Хави, пусть и великого футболиста, на Флика, что в разы опытен как наставник. Сразу же гранд был по-настоящему силен, что подтвердил тем, что после пустого 2023/2024 выиграл все внутренние турниры.

Сейчас в Каталонии очевидно хотели бы прибавить - как минимум, в Лиге чемпионов весной уступили Интеру, когда все ждали клуб в финале. В этом турнире получилось выиграть в первом туре у Ньюкасла на выезде за счет дубля Рашфорда землякам. Но при этом в Примере успели все-таки допустить осечку - с Леванте устроили победную ремонтаду, но с Райо Вальекано ограничились ничьей. С Овьедо тоже пропустили, но там все закончилось довольно ожидаемо: гранд оформил все же достаточно солидные 3:1.

Реал Сосьедад

Клуб только недавно был на пике. Иманоль Альгуасиль успел с ним взять кубок страны и четвертое место в Примере, сыграв потом и в плей-офф Лиги чемпионов. Но тот пик в еврокубках уже совпал с началом спада. Потом регресс продолжился, и весной закончили уже откровенно провально: с 46 очками и на одиннадцатой позиции.

В Сан-Себастьяне решили применять все тот же рецепт: опять сделали ставку на малоизвестного, но своего специалиста. Но пока что Серхио Франсиско не блещет, более того, после ничьих с Валенсией и Эспаньолом и вовсе проиграл с новыми подопечными трижды кряду, не только Реалу с Бетисом, но даже Овьедо. Но на этой неделе наконец-то прорвало - за счет единственного мяча Ойарсабаля сразу после перерыва выиграли на своем поле у Мальорки.

Статистика личных встреч

В пяти последних очных поединках Сосьедад выиграл дважды, правда, остальные матчи на этом отрезке проигрывая каталонскому гранду.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут интриги от пары - и с ними согласимся. Хозяева выиграют с форой -1,5 гола (коэффициент - 1,69).