Барселона с камбеком переиграла Сосьедад и возглавила Ла Лигу, обойдя Реал

«Барселона» минимально обыграла «Реал Сосьедад» в матче 7-го тура чемпионата Испании (Ла Лиги). Встреча проходила на арене «Олимпик Льюис Компанис» и завершилась со счетом 2:1.

Победа позволила команде Ханса Флика возглавить турнирную таблицу испанского чемпионата, обойдя мадридский «Реал».

Гости распечатали ворота каталонцев на 31-й минуте, автором гола стал защитник Альваро Одриосола. Хозяева поля смогли нивелировать преимущество «Сосьедада» на 43-й минуте. Гол на свой счет записал защитник «Барселоны» Жюль Кунде, которому ассистировал Маркус Рэшфорд. На 58-й минуте встречи на поле появился вингер Ламин Ямаль, которому понадобилась одна минута, чтобы найти Роберта Левандовски и отдать ему самонаводящуюся передачу.

После семи туров национального первенства сине-гранатовые набрали 19 очков, «Сосьедада» опустился на 17-е место с пятью пунктами.

Ла Лига 2025/26. 7-й тур, 28 сентября

Барселона – Реал Сосьедад – 2:1

Голы: Кунде, 43, Левандовски, 59 – Одриосола, 31