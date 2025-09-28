Барселона с камбеком переиграла Сосьедад и возглавила Ла Лигу, обойдя Реал
Каталонцы одолели соперников со счетом 2:1 в матче седьмого тура Ла Лиги 2025/26
«Барселона» минимально обыграла «Реал Сосьедад» в матче 7-го тура чемпионата Испании (Ла Лиги). Встреча проходила на арене «Олимпик Льюис Компанис» и завершилась со счетом 2:1.
Победа позволила команде Ханса Флика возглавить турнирную таблицу испанского чемпионата, обойдя мадридский «Реал».
Гости распечатали ворота каталонцев на 31-й минуте, автором гола стал защитник Альваро Одриосола. Хозяева поля смогли нивелировать преимущество «Сосьедада» на 43-й минуте. Гол на свой счет записал защитник «Барселоны» Жюль Кунде, которому ассистировал Маркус Рэшфорд. На 58-й минуте встречи на поле появился вингер Ламин Ямаль, которому понадобилась одна минута, чтобы найти Роберта Левандовски и отдать ему самонаводящуюся передачу.
После семи туров национального первенства сине-гранатовые набрали 19 очков, «Сосьедада» опустился на 17-е место с пятью пунктами.
Ла Лига 2025/26. 7-й тур, 28 сентября
Барселона – Реал Сосьедад – 2:1
Голы: Кунде, 43, Левандовски, 59 – Одриосола, 31
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Барселона
|7
|6
|1
|0
|21 - 5
|05.10.25 17:15 Севилья - Барселона28.09.25 Барселона 2:1 Реал Сосьедад25.09.25 Реал Овьедо 1:3 Барселона21.09.25 Барселона 3:0 Хетафе14.09.25 Барселона 6:0 Валенсия31.08.25 Райо Вальекано 1:1 Барселона
|19
|2
|Реал Мадрид
|7
|6
|0
|1
|16 - 8
|04.10.25 22:00 Реал Мадрид - Вильярреал27.09.25 Атлетико Мадрид 5:2 Реал Мадрид23.09.25 Леванте 1:4 Реал Мадрид20.09.25 Реал Мадрид 2:0 Эспаньол13.09.25 Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид30.08.25 Реал Мадрид 2:1 Мальорка
|18
|3
|Вильярреал
|7
|5
|1
|1
|13 - 5
|04.10.25 22:00 Реал Мадрид - Вильярреал27.09.25 Вильярреал 1:0 Атлетик Бильбао23.09.25 Севилья 1:2 Вильярреал20.09.25 Вильярреал 2:1 Осасуна13.09.25 Атлетико Мадрид 2:0 Вильярреал31.08.25 Сельта 1:1 Вильярреал
|16
|4
|Эльче
|7
|3
|4
|0
|10 - 6
|05.10.25 15:00 Алавес - Эльче28.09.25 Эльче 2:1 Сельта25.09.25 Осасуна 1:1 Эльче21.09.25 Эльче 1:0 Реал Овьедо12.09.25 Севилья 2:2 Эльче29.08.25 Эльче 2:0 Леванте
|13
|5
|Атлетико Мадрид
|7
|3
|3
|1
|14 - 9
|05.10.25 22:00 Сельта - Атлетико Мадрид27.09.25 Атлетико Мадрид 5:2 Реал Мадрид24.09.25 Атлетико Мадрид 3:2 Райо Вальекано21.09.25 Мальорка 1:1 Атлетико Мадрид13.09.25 Атлетико Мадрид 2:0 Вильярреал30.08.25 Алавес 1:1 Атлетико Мадрид
|12
|6
|Эспаньол
|7
|3
|3
|1
|10 - 9
|05.10.25 19:30 Эспаньол - Бетис26.09.25 Жирона 0:0 Эспаньол23.09.25 Эспаньол 2:2 Валенсия20.09.25 Реал Мадрид 2:0 Эспаньол15.09.25 Эспаньол 3:2 Мальорка31.08.25 Эспаньол 1:0 Осасуна
|12
|7
|Хетафе
|7
|3
|2
|2
|8 - 9
|03.10.25 22:00 Осасуна - Хетафе27.09.25 Хетафе 1:1 Леванте24.09.25 Хетафе 1:1 Алавес21.09.25 Барселона 3:0 Хетафе13.09.25 Хетафе 2:0 Реал Овьедо29.08.25 Валенсия 3:0 Хетафе
|11
|8
|Севилья
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|05.10.25 17:15 Севилья - Барселона28.09.25 Райо Вальекано 0:1 Севилья23.09.25 Севилья 1:2 Вильярреал20.09.25 Алавес 1:2 Севилья12.09.25 Севилья 2:2 Эльче30.08.25 Жирона 0:2 Севилья
|10
|9
|Атлетик Бильбао
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|04.10.25 19:30 Атлетик Бильбао - Мальорка27.09.25 Вильярреал 1:0 Атлетик Бильбао23.09.25 Атлетик Бильбао 1:1 Жирона20.09.25 Валенсия 2:0 Атлетик Бильбао13.09.25 Атлетик Бильбао 0:1 Алавес31.08.25 Бетис 1:2 Атлетик Бильбао
|10
|10
|Бетис
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|28.09.25 22:00 Бетис - Осасуна19.09.25 Бетис 3:1 Реал Сосьедад14.09.25 Леванте 2:2 Бетис31.08.25 Бетис 1:2 Атлетик Бильбао27.08.25 Сельта 1:1 Бетис22.08.25 Бетис 1:0 Алавес
|9
|11
|Алавес
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|05.10.25 15:00 Алавес - Эльче27.09.25 Мальорка 1:0 Алавес24.09.25 Хетафе 1:1 Алавес20.09.25 Алавес 1:2 Севилья13.09.25 Атлетик Бильбао 0:1 Алавес30.08.25 Алавес 1:1 Атлетико Мадрид
|8
|12
|Валенсия
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|29.09.25 22:00 Валенсия - Реал Овьедо23.09.25 Эспаньол 2:2 Валенсия20.09.25 Валенсия 2:0 Атлетик Бильбао14.09.25 Барселона 6:0 Валенсия29.08.25 Валенсия 3:0 Хетафе24.08.25 Осасуна 1:0 Валенсия
|8
|13
|Осасуна
|6
|2
|1
|3
|5 - 5
|28.09.25 22:00 Бетис - Осасуна25.09.25 Осасуна 1:1 Эльче20.09.25 Вильярреал 2:1 Осасуна14.09.25 Осасуна 2:0 Райо Вальекано31.08.25 Эспаньол 1:0 Осасуна24.08.25 Осасуна 1:0 Валенсия
|7
|14
|Леванте
|7
|1
|2
|4
|11 - 14
|04.10.25 15:00 Реал Овьедо - Леванте27.09.25 Хетафе 1:1 Леванте23.09.25 Леванте 1:4 Реал Мадрид20.09.25 Жирона 0:4 Леванте14.09.25 Леванте 2:2 Бетис29.08.25 Эльче 2:0 Леванте
|5
|15
|Райо Вальекано
|7
|1
|2
|4
|7 - 10
|05.10.25 19:30 Реал Сосьедад - Райо Вальекано28.09.25 Райо Вальекано 0:1 Севилья24.09.25 Атлетико Мадрид 3:2 Райо Вальекано21.09.25 Райо Вальекано 1:1 Сельта14.09.25 Осасуна 2:0 Райо Вальекано31.08.25 Райо Вальекано 1:1 Барселона
|5
|16
|Сельта
|7
|0
|5
|2
|6 - 9
|05.10.25 22:00 Сельта - Атлетико Мадрид28.09.25 Эльче 2:1 Сельта21.09.25 Райо Вальекано 1:1 Сельта14.09.25 Сельта 1:1 Жирона31.08.25 Сельта 1:1 Вильярреал27.08.25 Сельта 1:1 Бетис
|5
|17
|Реал Сосьедад
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|05.10.25 19:30 Реал Сосьедад - Райо Вальекано28.09.25 Барселона 2:1 Реал Сосьедад24.09.25 Реал Сосьедад 1:0 Мальорка19.09.25 Бетис 3:1 Реал Сосьедад13.09.25 Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид30.08.25 Реал Овьедо 1:0 Реал Сосьедад
|5
|18
|Мальорка
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|04.10.25 19:30 Атлетик Бильбао - Мальорка27.09.25 Мальорка 1:0 Алавес24.09.25 Реал Сосьедад 1:0 Мальорка21.09.25 Мальорка 1:1 Атлетико Мадрид15.09.25 Эспаньол 3:2 Мальорка30.08.25 Реал Мадрид 2:1 Мальорка
|5
|19
|Реал Овьедо
|6
|1
|0
|5
|2 - 11
|29.09.25 22:00 Валенсия - Реал Овьедо25.09.25 Реал Овьедо 1:3 Барселона21.09.25 Эльче 1:0 Реал Овьедо13.09.25 Хетафе 2:0 Реал Овьедо30.08.25 Реал Овьедо 1:0 Реал Сосьедад24.08.25 Реал Овьедо 0:3 Реал Мадрид
|3
|20
|Жирона
|7
|0
|3
|4
|3 - 16
|04.10.25 17:15 Жирона - Валенсия26.09.25 Жирона 0:0 Эспаньол23.09.25 Атлетик Бильбао 1:1 Жирона20.09.25 Жирона 0:4 Леванте14.09.25 Сельта 1:1 Жирона30.08.25 Жирона 0:2 Севилья
|3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Йожеф Йожефович раскритиковал решение не отпускать Михавко в сборную Украины U-20
Коуч отшутился на вопрос о ротации состава