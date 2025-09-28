Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Барселона – Реал Сосьедад – 2:1. Возвращение Ямаля и камбек. Видео голов
Чемпионат Испании
Барселона
28.09.2025 19:30 – FT 2 : 1
Реал Сосьедад
Испания
28 сентября 2025, 22:06 | Обновлено 28 сентября 2025, 22:45
924
0

Смотрите видеообзор матча седьмого тура Ла Лиги

Getty Images/ Getty Images Ukraine. ФК Барселона

«Барселона» и «Реал Сосьедад» встретились в рамках 7-го тура испанского чемпионата.

Встреча прошла на поле каталонцев 28 сентября и завершилась со счетом 2:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первом тайме забитыми мячами отличились защитник «Сосьедада» Альваро Одриосола и защитник «Барселоны» Жюль Кунде. Точку в споре поставил Роберт Левандовски, забив победный гол в ворота соперника после большого перерыва после передачи хавбека Ламина Ямаля.

Перед встречей 7-го тура команда Ханса Флика располагалась на второй строчке турнирной таблицы чемпионата, после победы над «Сосьедадом» возглавила таблицу. В активе сине-гранатовых 19 очков (6 побед и 1 ничья). «Реал Сосьедад» потерял три позиции и в данный момент находится на 17-ой строчке.

Ла Лига 2025/26. 7-й тур, 28 сентября

Барселона – Реал Сосьедад – 2:1

Голы: Кунде, 43, Левандовски, 59 – Одриосола, 31

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1 Одриосола, 31 мин.

ГОЛ! 1:1 Кунде, 43 мин.

ГОЛ! 2:1 Левандовски, 59 мин.

События матча

59’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона), асcист Ламин Ямал.
43’
ГОЛ ! Мяч забил Жюль Кунде (Барселона), асcист Маркус Рэшфорд.
31’
ГОЛ ! Мяч забил Альваро Одриосола (Реал Сосьедад), асcист Андер Барренечеа.
ДОВБИК: «Я упорно работал на тренировках, и Гасперини это видел»
Артем ДОВБИК: «Мы с Эваном подталкиваем друг друга и прогрессируем»
Рома – Верона – 2:0. Как забил Довбик. Видео голов и обзор матча
Оксана Баландина
Оксана Баландина Sport.ua
