Барселона – Реал Сосьедад – 2:1. Возвращение Ямаля и камбек. Видео голов
Смотрите видеообзор матча седьмого тура Ла Лиги
«Барселона» и «Реал Сосьедад» встретились в рамках 7-го тура испанского чемпионата.
Встреча прошла на поле каталонцев 28 сентября и завершилась со счетом 2:1.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В первом тайме забитыми мячами отличились защитник «Сосьедада» Альваро Одриосола и защитник «Барселоны» Жюль Кунде. Точку в споре поставил Роберт Левандовски, забив победный гол в ворота соперника после большого перерыва после передачи хавбека Ламина Ямаля.
Перед встречей 7-го тура команда Ханса Флика располагалась на второй строчке турнирной таблицы чемпионата, после победы над «Сосьедадом» возглавила таблицу. В активе сине-гранатовых 19 очков (6 побед и 1 ничья). «Реал Сосьедад» потерял три позиции и в данный момент находится на 17-ой строчке.
Ла Лига 2025/26. 7-й тур, 28 сентября
Барселона – Реал Сосьедад – 2:1
Голы: Кунде, 43, Левандовски, 59 – Одриосола, 31
Видеообзор матча
ГОЛ! 0:1 Одриосола, 31 мин.
ГОЛ! 1:1 Кунде, 43 мин.
ГОЛ! 2:1 Левандовски, 59 мин.
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский защитник отличился дебютным голом за ПСЖ
Артём отличился на 7 минуте матча Серии А