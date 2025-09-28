«Барселона» и «Реал Сосьедад» встретились в рамках 7-го тура испанского чемпионата.

Встреча прошла на поле каталонцев 28 сентября и завершилась со счетом 2:1.

В первом тайме забитыми мячами отличились защитник «Сосьедада» Альваро Одриосола и защитник «Барселоны» Жюль Кунде. Точку в споре поставил Роберт Левандовски, забив победный гол в ворота соперника после большого перерыва после передачи хавбека Ламина Ямаля.

Перед встречей 7-го тура команда Ханса Флика располагалась на второй строчке турнирной таблицы чемпионата, после победы над «Сосьедадом» возглавила таблицу. В активе сине-гранатовых 19 очков (6 побед и 1 ничья). «Реал Сосьедад» потерял три позиции и в данный момент находится на 17-ой строчке.

Ла Лига 2025/26. 7-й тур, 28 сентября

Барселона – Реал Сосьедад – 2:1

Голы: Кунде, 43, Левандовски, 59 – Одриосола, 31

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1 Одриосола, 31 мин.

ГОЛ! 1:1 Кунде, 43 мин.

ГОЛ! 2:1 Левандовски, 59 мин.