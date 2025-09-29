Массимилиано АЛЕГГРИ: «Для Лиги чемпионов нам нужно 64 очка»

Главный тренер «Милана» Массимилиано Алеггри прокомментировал победу над «Наполи» (2:1) в матче 6-го тура Серии А.

«Первый тайм был технически равным для обеих команд, а затем во втором тайме пенальти оставил нас в меньшинстве, но мы очень хорошо защищались, проявили характер. Вышедшие на замену игроки тоже помогли. Это был важный тест против действительно сильной команды.

Все хорошо сыграли.Саэлемаэкерс забил уже на третьей минуте после передачи Пулишича.

У этой команды технически очень сильные игроки. Леао еще не в оптимальной форме, хотя из-за потребностей матча он играл даже слишком много. У нас есть качественные альтернативы. Главное, чтобы цель каждого была общей – играть в Лиге чемпионов следующего сезона. Сейчас наслаждаемся победой, а уже завтра возвращаемся к работе

Следующим соперником будет «Ювентус». Особого ощущения нет, потому что нужно готовить матч. Это будет игра, вызывающая эмоции, ведь я провел там восемь лет. Цель «Милана» остается Лигой чемпионов. До нее еще 64 очка, поэтому нужно шаг за шагом двигаться вперед, спокойно, наслаждаясь победой, но без чрезмерного восхищения».