Массимилиано АЛЕГГРИ: «Для Лиги чемпионов нам нужно 64 очка»
После победы над «Наполи», «Милан» вышел на первую строчку
Главный тренер «Милана» Массимилиано Алеггри прокомментировал победу над «Наполи» (2:1) в матче 6-го тура Серии А.
«Первый тайм был технически равным для обеих команд, а затем во втором тайме пенальти оставил нас в меньшинстве, но мы очень хорошо защищались, проявили характер. Вышедшие на замену игроки тоже помогли. Это был важный тест против действительно сильной команды.
Все хорошо сыграли.Саэлемаэкерс забил уже на третьей минуте после передачи Пулишича.
У этой команды технически очень сильные игроки. Леао еще не в оптимальной форме, хотя из-за потребностей матча он играл даже слишком много. У нас есть качественные альтернативы. Главное, чтобы цель каждого была общей – играть в Лиге чемпионов следующего сезона. Сейчас наслаждаемся победой, а уже завтра возвращаемся к работе
Следующим соперником будет «Ювентус». Особого ощущения нет, потому что нужно готовить матч. Это будет игра, вызывающая эмоции, ведь я провел там восемь лет. Цель «Милана» остается Лигой чемпионов. До нее еще 64 очка, поэтому нужно шаг за шагом двигаться вперед, спокойно, наслаждаясь победой, но без чрезмерного восхищения».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Греческий клуб ожидает, что тренер решит все вопросы с УАФ
Тибо разочарован последними поступками Винисиуса Жуниора