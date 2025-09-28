Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Нужно показать Бленуце, что такое «русский мир»

Давая согласие на приобретение румынского нападающего Владислава Бленуце, киевское «Динамо», похоже, не ожидало громкого резонанса, связанного с его пророссийскими публикациями в соцсетях. И даже после того, как новичок столичного гранда поспешил записать видеоролик со своими объяснениями, радикально настроенные болельщики в искренность сказанного им не поверили.

А между тем Бленуце уже принял участие в четырех матчах «Динамо»: три – в чемпионате и один в розыгрыше Кубка Украины. О дальнейшем альянсе двух сторон корреспондент Sport.ua поинтересовался мнением известного агента и эксперта Вячеслава Заховайло.

– Как оцениваете трансферное приобретение «Динамо» в лице Владислава Бленуце?

– Был ли этот трансфер успешным или нет? Это покажет время. А пока игроку нужно время на адаптацию. Если главный тренер дал согласие на этот трансфер – значит он знает, что делает.

– Нужно ли расторгать контракт с румыном, учитывая неприятие его фанами «Динамо»?

– В Украине война. Общество имеет право пресекать враждебные проявления. Учитывая, что он молдаванец с румынским паспортом, неудивительно, что он плохо воспитан. Как бы то ни было, клуб не может расторгнуть контракт по политическим соображениям. Нужно этого игрока отвезти в госпиталь и показать, что такое «русский мир». Пусть посмотрит своими глазами на искалеченных ребят из ВСУ и мирных граждан, пострадавших во время ракетных и дронных атак врага. Я солидарен с нашими фанатами, но против радикальных проявлений. Мы не должны быть похожими на москалей.

– Может ли быть какой-то компромисс в этом деле?

– Компромисс напрашивается сам собой. Нужно просветить этого молодого человека. Он мог просто ошибиться.

