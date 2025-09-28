Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
28 сентября 2025, 23:54 | Обновлено 28 сентября 2025, 23:55
Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Нужно показать Бленуце, что такое «русский мир»

Не должно быть радикальных проявлений

ФК Динамо. Владислав Бленуце

Давая согласие на приобретение румынского нападающего Владислава Бленуце, киевское «Динамо», похоже, не ожидало громкого резонанса, связанного с его пророссийскими публикациями в соцсетях. И даже после того, как новичок столичного гранда поспешил записать видеоролик со своими объяснениями, радикально настроенные болельщики в искренность сказанного им не поверили.

А между тем Бленуце уже принял участие в четырех матчах «Динамо»: три – в чемпионате и один в розыгрыше Кубка Украины. О дальнейшем альянсе двух сторон корреспондент Sport.ua поинтересовался мнением известного агента и эксперта Вячеслава Заховайло.

– Как оцениваете трансферное приобретение «Динамо» в лице Владислава Бленуце?

– Был ли этот трансфер успешным или нет? Это покажет время. А пока игроку нужно время на адаптацию. Если главный тренер дал согласие на этот трансфер – значит он знает, что делает.

– Нужно ли расторгать контракт с румыном, учитывая неприятие его фанами «Динамо»?

– В Украине война. Общество имеет право пресекать враждебные проявления. Учитывая, что он молдаванец с румынским паспортом, неудивительно, что он плохо воспитан. Как бы то ни было, клуб не может расторгнуть контракт по политическим соображениям. Нужно этого игрока отвезти в госпиталь и показать, что такое «русский мир». Пусть посмотрит своими глазами на искалеченных ребят из ВСУ и мирных граждан, пострадавших во время ракетных и дронных атак врага. Я солидарен с нашими фанатами, но против радикальных проявлений. Мы не должны быть похожими на москалей.

– Может ли быть какой-то компромисс в этом деле?

– Компромисс напрашивается сам собой. Нужно просветить этого молодого человека. Он мог просто ошибиться.

Ранее известный вратарь Игорь Шуховцев оценил матч и ошибки футболистов киевского клуба в игре с «Карпатами».

Динамо Киев Владислав Бленуце Вячеслав Заховайло чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
