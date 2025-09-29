Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Легенда Динамо рассказал, какие проблемы возникнут, если уйдет Шовковский
29 сентября 2025, 18:50 | Обновлено 29 сентября 2025, 18:56
1627
3

Легенда Динамо рассказал, какие проблемы возникнут, если уйдет Шовковский

Стефан Решко считает, что сейчас нет достойной замены

3 Comments
Легенда Динамо рассказал, какие проблемы возникнут, если уйдет Шовковский
ФК Динамо. Александр Шовковский

Легенда «Динамо» Стефан Решко объяснил, почему увольнение главного тренера столичного клуба Александра Шовковского — плохая идея для клуба.

«Да что тут думать. Отставка – отставкой. А кто примет команду в таком случае вместо Шовковского? Таких кандидатур я не вижу. Нужно, чтобы Шовковский продолжил работать и вышел из этой полосы неудач», – сказал Решко.

«Динамо» сейчас не знает вкуса побед в трех матчах подряд в УПЛ. Киевляне занимают второе место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 15 очков за семь матчей.


Виктор Грачев: «Сейчас турнирная таблица УПЛ имеет справедливый вид»
Металлург Запорожье – Ингулец – 0:0. Снова без победы. Видеообзор матча
Филиппов и «стая» уничтожили Верес. Полесье уверенно одерживает победу
Динамо Киев Александр Шовковский Стефан Решко чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига инсайд
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Комментарии 3
Павло
Це навіть не смішно 
Ответить
0
Singularis
Будет как после Реброва - очень весело
Ответить
0
Перець
Хіба що Костюк тренер ю 19 ,  а старих пердунів і даром  не треба
Ответить
-3
