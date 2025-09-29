Легенда Динамо рассказал, какие проблемы возникнут, если уйдет Шовковский
Стефан Решко считает, что сейчас нет достойной замены
Легенда «Динамо» Стефан Решко объяснил, почему увольнение главного тренера столичного клуба Александра Шовковского — плохая идея для клуба.
«Да что тут думать. Отставка – отставкой. А кто примет команду в таком случае вместо Шовковского? Таких кандидатур я не вижу. Нужно, чтобы Шовковский продолжил работать и вышел из этой полосы неудач», – сказал Решко.
«Динамо» сейчас не знает вкуса побед в трех матчах подряд в УПЛ. Киевляне занимают второе место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 15 очков за семь матчей.
