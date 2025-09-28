Сорокам подрезали крылья. Арсенал вырвал победу в матче против Ньюкасла

Вечером 28 сентября состоялся матч 6-го тура Английской Премьер-лиги, в котором Ньюкасл драматично уступил Арсеналу (1:2).

Хозяева поля открыли счет в первом тайме. На 34-й минуте отличился Ник Вольтемаде после передачи Сандро Тонали (1:0).

Арсенал ответил: Микель Мерино забил на 84-й минуте (1:1). А победу канонирам принес гол Габриэла на 90+6-й минуте (2:1).

Арсенал идет на 2-й позиции с 13 очками, а Ньюкасл с 6 пунктами находится на 15-м месте.

Лидеры АПЛ: Ливерпуль (15 очков), Арсенал (13), Кристал Пэлас (12), Тоттенхэм, Сандерленд, Борнмут (по 11), Манчестер Сити (10).

АПЛ. 6-й тур, 28 сентября 2025

Ньюкасл – Арсенал – 1:2

Голы: Вольтемаде, 34 – Мерино, 84, Габриэл, 90+6

Ньюкасл: Поуп, Ливраменто (Ласселс, 77), Тиав, Ботман, Берн, Бруно, Тонали, Жоелинтон (Барнс, 90+4), Мерфи (Эланга, 66), Вольтемаде (Осула, 67), Гордон (Триппьер, 67)

Арсенал: Райя, Тимбер, Москера (Салиба, 46), Габриэль, Калафиори (Мерино, 70), Эзе, Субименди (Эдегор, 82), Райс, Сака (Мартинелли, 70), Дьекереш, Троссард (Льюис-Скелли, 88)

Предупреждения: Жоелинтон, 83, Берн, 88 – Калафиори, 56

