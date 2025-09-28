28 сентября в 18:30 состоится центральный поединок 6-го тура Английской Премьер-лиги.

«Ньюкасл» принимает «Арсенал» на домашнем стадионе «Сент-Джеймс Парк».

Главные тренеры Эдди Хау и Микель Артета настраивают подопечных на победу.

Арсенал идет на7-й позиции (10 очков из 15), Ньюкасл имеет 6 пунктов из 15 и занимает 15-е место.

Ньюкасл – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports