Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ньюкасл – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Англия
28 сентября 2025, 12:07 |
6
0

Ньюкасл – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 28 сентября в 18:30 центральный матч 6-го тура чемпионата Англии

28 сентября 2025, 12:07 |
6
0
Ньюкасл – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

28 сентября в 18:30 состоится центральный поединок 6-го тура Английской Премьер-лиги.

«Ньюкасл» принимает «Арсенал» на домашнем стадионе «Сент-Джеймс Парк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главные тренеры Эдди Хау и Микель Артета настраивают подопечных на победу.

Арсенал идет на7-й позиции (10 очков из 15), Ньюкасл имеет 6 пунктов из 15 и занимает 15-е место.

Ньюкасл – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports

Ньюкасл – Арсенал
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Тренер Тоттенхэма сказал, чего не хватило команде в матче с Вулверхэмптоном
Мареска прокомментировал домашнее поражение в матче с Брайтоном
Арне СЛОТ: «Один игрок слишком подумал об атаке»
Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига смотреть онлайн Ньюкасл Ньюкасл - Арсенал
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
Футбол | 27 сентября 2025, 19:59 216
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами

Команда Лупашка снова забивает за считанные секунды до конца игры

Рух – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 28 сентября 2025, 11:00 9
Рух – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Рух – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

«Горняки» впервые в сезоне могут обогнать «Динамо»

Украинский клуб не успел зарегистрировать легионеров из-за бана от ФИФА
Футбол | 28.09.2025, 12:01
Украинский клуб не успел зарегистрировать легионеров из-за бана от ФИФА
Украинский клуб не успел зарегистрировать легионеров из-за бана от ФИФА
ВИДЕО. Первый мяч во Франции! Забарный забил гол за ПСЖ в матче с Осером
Футбол | 27.09.2025, 22:41
ВИДЕО. Первый мяч во Франции! Забарный забил гол за ПСЖ в матче с Осером
ВИДЕО. Первый мяч во Франции! Забарный забил гол за ПСЖ в матче с Осером
Удачный старт на ЧМ. Сборная Украины U-20 обыграла Южную Корею
Футбол | 28.09.2025, 00:58
Удачный старт на ЧМ. Сборная Украины U-20 обыграла Южную Корею
Удачный старт на ЧМ. Сборная Украины U-20 обыграла Южную Корею
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
26.09.2025, 08:01 4
Бокс
Первый гол Забарного. ПСЖ переиграл Осер, но потерял двух ключевых игроков
Первый гол Забарного. ПСЖ переиграл Осер, но потерял двух ключевых игроков
28.09.2025, 00:03 7
Футбол
Куртуа в гневе покинул поле после последнего матча Реала. В чем причина?
Куртуа в гневе покинул поле после последнего матча Реала. В чем причина?
26.09.2025, 08:58 3
Футбол
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
27.09.2025, 20:00 3
Футбол
ВИДЕО. Реакция Реброва на Динамо – Шахтер в Кубке Украины
ВИДЕО. Реакция Реброва на Динамо – Шахтер в Кубке Украины
26.09.2025, 19:59
Футбол
Йожеф САБО: «Это серьезная потеря для сборной Украины»
Йожеф САБО: «Это серьезная потеря для сборной Украины»
26.09.2025, 19:44 4
Футбол
Ребров провел встречу с руководством УАФ и шокировал относительно будущего
Ребров провел встречу с руководством УАФ и шокировал относительно будущего
27.09.2025, 08:42 34
Футбол
БЕЛЛЬЮ: «Бой лучшего боксера мира против этого парня? Нет, без шансов»
БЕЛЛЬЮ: «Бой лучшего боксера мира против этого парня? Нет, без шансов»
27.09.2025, 02:34
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем