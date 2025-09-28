Англия28 сентября 2025, 12:07 |
Ньюкасл – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 28 сентября в 18:30 центральный матч 6-го тура чемпионата Англии
28 сентября 2025, 12:07 |
28 сентября в 18:30 состоится центральный поединок 6-го тура Английской Премьер-лиги.
«Ньюкасл» принимает «Арсенал» на домашнем стадионе «Сент-Джеймс Парк».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главные тренеры Эдди Хау и Микель Артета настраивают подопечных на победу.
Арсенал идет на7-й позиции (10 очков из 15), Ньюкасл имеет 6 пунктов из 15 и занимает 15-е место.
Читайте также:Ньюкасл – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Ньюкасл – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports
Ньюкасл – АрсеналСмотреть трансляцию
