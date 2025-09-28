В воскресенье, 28 сентября состоится поединок 6-го тура чемпионата Англии между «Ньюкаслом» и «Арсеналом». По киевскому времени игра начнется в 18:30.

Ньюкасл

Не очень положительные результаты показывает команда в начале сезона. За 5 игр в Премьер-лиге «Ньюкасл» трижды сыграл вничью 0:0 с «Астон Виллой», «Лидсом» и «Борнмутом», проиграл «Ливерпулю» и смог одержать минимальную победу над «Вулвз». С 6 баллами на счету «сороки» занимают 15-ю строчку турнирной таблицы АПЛ.

Путь в Лиге чемпионов «Ньюкасл» начал с поражения 1:2 против «Барселоны», однако в Кубке английской лиги коллектив 4:1 одолел «Брэдфорд» и квалифицировался в 1/8 финала.

Арсенал

Действующие вицечемпионы Англии начали сезон очень уверенно. За 5 игр в АПЛ лондонцам удалось переиграть «МЮ», «Лидс» и «Ноттингем» и сыграть вничью с «Манчестер Сити». Единственное поражение команды на данный момент произошло в игре против Ливерпуля в 4-м туре чемпионата. С 10 баллами клуб занимает 5-ю строчку турнирной таблицы.

В Лиге чемпионов «канониры» начали выступления с победы 2:0 над «Атлетиком Бильбао». В Кубке английской лиги «Арсенал» одолел «Порт Вейл» и вышел в 1/8 финала соревнований.

Личные встречи

В последних пяти играх между клубами небольшое преимущество имеет «Ньюкасл». За этот отрезок «сороки» получают 3 выигрыша, в остальных 2-х поединках победил «Арсенал».

Интересные факты

«Ньюкасл» пропустил всего 3 мяча в текущем сезоне Премьер-лиги – 2-й лучший результат среди всех команд.

«Арсенал» победил в 3 из 4 последних выездных играх.

«Ньюкаслу» в текущем сезоне Премьер-лиги удалось отличиться лишь трижды – худший показатель только у «Астон Виллы».

Возможные стартовые составы

Ньюкасл: Поуп – Ливраменто, Бьорн, Тчау, Трипьер – Жоэлинтон, Тонали, Гимараеш – Гордон, Вольтемаде, Мерфи

Арсенал: Райя – Калафьори, Габриэл, Салиба, Тимбер – Райс, Субименди, Мерино – Эзе, Дёкереш, Сака

Прогноз

Я поставлю на тотал менее 2.5 с коэффициентом 1.72.