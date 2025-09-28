Ньюкасл – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Матч начнется 28 сентября в 18:30 по Киеву
В воскресенье, 28 сентября состоится поединок 6-го тура чемпионата Англии между «Ньюкаслом» и «Арсеналом». По киевскому времени игра начнется в 18:30.
Ньюкасл
Не очень положительные результаты показывает команда в начале сезона. За 5 игр в Премьер-лиге «Ньюкасл» трижды сыграл вничью 0:0 с «Астон Виллой», «Лидсом» и «Борнмутом», проиграл «Ливерпулю» и смог одержать минимальную победу над «Вулвз». С 6 баллами на счету «сороки» занимают 15-ю строчку турнирной таблицы АПЛ.
Путь в Лиге чемпионов «Ньюкасл» начал с поражения 1:2 против «Барселоны», однако в Кубке английской лиги коллектив 4:1 одолел «Брэдфорд» и квалифицировался в 1/8 финала.
Арсенал
Действующие вицечемпионы Англии начали сезон очень уверенно. За 5 игр в АПЛ лондонцам удалось переиграть «МЮ», «Лидс» и «Ноттингем» и сыграть вничью с «Манчестер Сити». Единственное поражение команды на данный момент произошло в игре против Ливерпуля в 4-м туре чемпионата. С 10 баллами клуб занимает 5-ю строчку турнирной таблицы.
В Лиге чемпионов «канониры» начали выступления с победы 2:0 над «Атлетиком Бильбао». В Кубке английской лиги «Арсенал» одолел «Порт Вейл» и вышел в 1/8 финала соревнований.
Личные встречи
В последних пяти играх между клубами небольшое преимущество имеет «Ньюкасл». За этот отрезок «сороки» получают 3 выигрыша, в остальных 2-х поединках победил «Арсенал».
Интересные факты
- «Ньюкасл» пропустил всего 3 мяча в текущем сезоне Премьер-лиги – 2-й лучший результат среди всех команд.
- «Арсенал» победил в 3 из 4 последних выездных играх.
- «Ньюкаслу» в текущем сезоне Премьер-лиги удалось отличиться лишь трижды – худший показатель только у «Астон Виллы».
Возможные стартовые составы
Ньюкасл: Поуп – Ливраменто, Бьорн, Тчау, Трипьер – Жоэлинтон, Тонали, Гимараеш – Гордон, Вольтемаде, Мерфи
Арсенал: Райя – Калафьори, Габриэл, Салиба, Тимбер – Райс, Субименди, Мерино – Эзе, Дёкереш, Сака
Прогноз
Я поставлю на тотал менее 2.5 с коэффициентом 1.72.
