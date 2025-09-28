Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
Микель АРТЕТА: «Есть определенные вещи, которые очень предсказуемы»

Испанский коуч прокомментировал победу в матче с «Ньюкаслом»

Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Испанский коуч лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал матч шестого тура АПЛ, в котором его подопечные со счетом 2:1 одолели «Ньюкасл»:

О получении результата в конце матча:

Невероятное чувство. В этом и заключается суть футбола и команды. Когда ты получаешь то, что заслуживаешь, прямо в конце, нет ничего лучше этого чувства.

О своем пульсе перед тем, как был забит победный гол:

Я видел, что все произошло очень четко и быстро, поэтому подумал, что судья не будет вмешиваться, но я не знаю, потому что, очевидно, у нас был пример того, что происходит в первом тайме с пенальти. Несмотря на это, я очень горжусь командой, тем, как мы играли, как боролись, как понимали игру, как реагировали на очень сложные ситуации и решения и все же нашли способ выиграть матч с игроками, вышедшими с лавки запасных, – это невероятно.

О своей реакции на протяжении всего матча, полного взлетов и падений:

Хорошо понимал, что это игра, в которую мы должны играть. Есть несколько вещей, которые могут быть непредсказуемыми, например, состав или формация, или что-то еще. Есть определенные вещи, которые очень предсказуемы, что нужно делать, чтобы выиграть футбольный матч. Мы, безусловно, делали это от начала до конца, и в дополнение к этому, сегодня мы добавили так много качества, используя различные способы, чтобы создать столько моментов, сколько мы создали. В конце концов, мы нашли способ выиграть, и я считаю, что мы полностью заслужили эту победу.

О том, как хорошо чувствуешь себя после победы в последнюю минуту:

Мы обсуждали, что для перехода на следующий уровень, в первую очередь, нужно учиться на прошлом, и, конечно, мы извлекли некоторые уроки и пережили очень разные и болезненные моменты на этом поле. Сегодня у нас была возможность, которую дает вам игра, в очень важную неделю в Премьер-лиге после всех сложных матчей, которые мы уже провели в начале сезона, чтобы показать, кто мы есть, кем мы хотим быть, наши амбиции и то, как мы хотим играть. Я думаю, что команда сегодня сделала это замечательным образом.

О непоставленном пенальти на Дьекереше:

Я смотрел это вживую, а потом посмотрел на экране, и для меня это был пенальти. В этом сезоне нам снова очень четко объяснили, что VAR не будет вмешиваться, если только это не явная и очевидная ошибка. Это не так, и это мое мнение. Слава Богу, мы нашли способ выиграть матч. Команда по-прежнему очень спокойна эмоционально и очень собранна, и это урок, который мы, вероятно, извлекли несколько лет назад.

О сокращении отставания от лидеров лиги:

Я верю в убежденность команды в том, что мы есть и что мы можем играть в различные виды игр, и команда по-прежнему может добиваться результатов и выигрывать убедительно. Для меня сегодня это одно из самых сложных полей. Еще раз, похвала Ньюкаслу, за то, как они играют, соревнуются, как сложно играть на этом поле, но команда действительно вывела игру на другой уровень, и я очень горжусь этим.

О том, что замены изменили ход игры:

Мы определенно сделали это, и мне пришлось внести несколько корректировок и замен по разным причинам. Те, кто выходит на замену, действительно выходят полностью сконцентрированными. Моя задача — выиграть матч для команды, и все они сделали это невероятным образом. Мартинелли выходит на поле и с самого начала демонстрирует угрозу. Салиба выходит на 45-й минуте, и я думаю, что он был великолепен. Мартин вышел на поле после долгого перерыва и забил два гола. Микель Мерино вышел на поле и стал серьезной угрозой в штрафной, принеся победу, так что все они заслуживают похвалы.

О том, было ли на нас больше давления сегодня, учитывая другие результаты:

В сезоне бывают такие моменты, и, очевидно, с тем стартом, который у нас уже был, и с теми сложными матчами, которые у нас были, сегодня у нас была возможность сократить отставание и сделать это на стадионе, который имеет для нас очень недавнее и сложное прошлое. Я думаю, это показывает, насколько команда этого хочет.

О возможном заглушении критиков:

Не знаю, я думаю, что то, как мы играли против «Манчестер Сити» и «Ньюкасла», было выдающимся, — это мое мнение, и оно очень четкое.

Микель Артета Ньюкасл - Арсенал Ньюкасл Арсенал Лондон пресс-конференция Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
