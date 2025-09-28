Ньюкасл – Арсенал – 1:2. Развязка на 90+6 минуте. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 6-го тура Английской Премьер-лиги
Вечером 28 сентября в матче 6-го тура Английской Премьер-лиги Ньюкасл потерпел поражение от Арсенала со счетом 1:2.
Хозяева поля первыми вышли вперед. На 34-й минуте Ник Вольтемаде поразил ворота после передачи Сандро Тонали (1:0).
Арсенал сравнял счет на 84-й минуте благодаря голу Микеля Мерино (1:1). Решающий мяч, который принес победу канонирам, забил Габриэл на 90+6-й минуте (2:1).
После этого тура Арсенал занимает 2-е место с 13 очками, а Ньюкасл с 6 очками расположился на 15-й позиции.
АПЛ. 6-й тур, 28 сентября 2025
Ньюкасл – Арсенал – 1:2
Голы: Вольтемаде, 34 – Мерино, 84, Габриэл, 90+6
Видео голов и обзор матча
События матча
З Перемогою!!!!