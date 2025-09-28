Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ньюкасл – Арсенал – 1:2. Развязка на 90+6 минуте. Видео голов и обзор
Чемпионат Англии
Ньюкасл
28.09.2025 18:30 – FT 1 : 2
Арсенал
Англия
28 сентября 2025, 21:38 | Обновлено 28 сентября 2025, 22:54
Ньюкасл – Арсенал – 1:2. Развязка на 90+6 минуте. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 6-го тура Английской Премьер-лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 28 сентября в матче 6-го тура Английской Премьер-лиги Ньюкасл потерпел поражение от Арсенала со счетом 1:2.

Хозяева поля первыми вышли вперед. На 34-й минуте Ник Вольтемаде поразил ворота после передачи Сандро Тонали (1:0).

Арсенал сравнял счет на 84-й минуте благодаря голу Микеля Мерино (1:1). Решающий мяч, который принес победу канонирам, забил Габриэл на 90+6-й минуте (2:1).

После этого тура Арсенал занимает 2-е место с 13 очками, а Ньюкасл с 6 очками расположился на 15-й позиции.

АПЛ. 6-й тур, 28 сентября 2025

Ньюкасл – Арсенал – 1:2

Голы: Вольтемаде, 34 – Мерино, 84, Габриэл, 90+6

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Габриэль (Арсенал), асcист Мартин Эдегор.
84’
ГОЛ ! Мяч забил Микель Мерино (Арсенал), асcист Деклан Райс.
34’
ГОЛ ! Мяч забил Ник Вольтемаде (Ньюкасл), асcист Сандро Тонали.
Ньюкасл Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ньюкасл - Арсенал видео голов и обзор Микель Мерино Сандро Тонали Габриэл Магальяес Ник Вольтемаде
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
