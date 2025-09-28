Челси, МЮ и Ливерпуль впервые с 1994 года проиграли в один день в АПЛ

«Челси», «МЮ» и «Ливерпуль» впервые с 16 апреля 1994 года проиграли в один день в АПЛ

Произошло это в матчах 6-го тура чемпионата Англии: «Челси» дома уступил «Брайтону» (1:3), «Манчестер Юнайтед» на выезде – «Брентфорду» (1:3), а «Ливерпуль» в гостях проиграл «Кристал Пэлас» (1:2).

Последний раз такие результаты были зафиксированы в 1994 году: «Арсенал» – «Челси» – 1:0, «Ливерпуль» – «Ньюкасл Юнайтед» – 0:2, «Уимблдон» – «Манчестер Юнайтед» – 1:0.

Если «Ливерпуль» после этого поражения сохранил первое место в турнирной таблице, то «Челси» и «Манчестер Юнайтед» застряли в середине. Лондонцы занимают 8-е место, «красные дьяволы» – 14-е.