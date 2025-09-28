Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Челси, МЮ и Ливерпуль впервые с 1994 года проиграли в один день в АПЛ
Англия
28 сентября 2025, 19:35 | Обновлено 28 сентября 2025, 19:36
Челси, МЮ и Ливерпуль впервые с 1994 года проиграли в один день в АПЛ

«Брайтон», «Брентфорд» и «Кристал Пэлас» способствовали этому своими победами

Getty Images/Global Images Ukraine

«Челси», «МЮ» и «Ливерпуль» впервые с 16 апреля 1994 года проиграли в один день в АПЛ

Произошло это в матчах 6-го тура чемпионата Англии: «Челси» дома уступил «Брайтону» (1:3), «Манчестер Юнайтед» на выезде – «Брентфорду» (1:3), а «Ливерпуль» в гостях проиграл «Кристал Пэлас» (1:2).

Последний раз такие результаты были зафиксированы в 1994 году: «Арсенал» – «Челси» – 1:0, «Ливерпуль» – «Ньюкасл Юнайтед» – 0:2, «Уимблдон» – «Манчестер Юнайтед» – 1:0.

Если «Ливерпуль» после этого поражения сохранил первое место в турнирной таблице, то «Челси» и «Манчестер Юнайтед» застряли в середине. Лондонцы занимают 8-е место, «красные дьяволы» – 14-е.

Руководство Манчестер Юнайтед сообщило когда уволят Аморима
Кристал Пэлас повторил клубный рекорд. Сможет ли Динамо прервать их серию?
ВИДЕО. Вольтемаде озадачил Арсенал. Сороки создали проблемы канонирам
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
