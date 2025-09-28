Челси, МЮ и Ливерпуль впервые с 1994 года проиграли в один день в АПЛ
«Брайтон», «Брентфорд» и «Кристал Пэлас» способствовали этому своими победами
«Челси», «МЮ» и «Ливерпуль» впервые с 16 апреля 1994 года проиграли в один день в АПЛ
Произошло это в матчах 6-го тура чемпионата Англии: «Челси» дома уступил «Брайтону» (1:3), «Манчестер Юнайтед» на выезде – «Брентфорду» (1:3), а «Ливерпуль» в гостях проиграл «Кристал Пэлас» (1:2).
Последний раз такие результаты были зафиксированы в 1994 году: «Арсенал» – «Челси» – 1:0, «Ливерпуль» – «Ньюкасл Юнайтед» – 0:2, «Уимблдон» – «Манчестер Юнайтед» – 1:0.
Если «Ливерпуль» после этого поражения сохранил первое место в турнирной таблице, то «Челси» и «Манчестер Юнайтед» застряли в середине. Лондонцы занимают 8-е место, «красные дьяволы» – 14-е.
📅 1994— Squawka (@Squawka) September 28, 2025
Arsenal 1-0 Chelsea
Liverpool 0-2 Newcastle
Wimbledon 1-0 Man Utd
📅 2025
Brentford 3-1 Man Utd
Chelsea 1-3 Brighton
Crystal Palace 2-1 Liverpool pic.twitter.com/ocySc2wmaI
