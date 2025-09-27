Ярмолюк сделал ассист, Брентфорд удивил МЮ в матче АПЛ

В матче чемпионата Англии Брентфорд на своем поле сумел обыграть Манчестер Юнайтед со счетом 3:1 благодаря яркому старту матча.

Форвард хозяев Игор Тьяго оформил дубль до 20-й минуты, воспользовавшись грубыми ошибками обороны команды Рубена Аморима.

На это своим первым голом в составе МЮ ответил нападающий Беньямин Шешко, но на большее гостей не хватило. Хотя во втором тайме Бруну Фернандеш не реализовал пенальти.

Хавбек Егор Ярмолюк отыграл весь матч и сделал ассист во время третьего гола, когда именно хавбек сборной Украины разогнал контратаку, которую красивым ударом завершил Йенсен.

Брентфорд и МЮ с 7 очками делят 11-12-е позиции.

Чемпионат Англии. 6-й тур

Брентфорд – Манчестер Юнайтед 3:1

Голы: Игор Тьяго, 8, 20, Йенсен, 90+5 – Шешко, 26

Брентфорд: Келлехер, Кайоде, Коллинс, ван ден Берг, Хики (Хенри, 75), Хендерсон (Онейка, 81), Ярмолюк, Оуттара (Льюис-Поттер, 75), Дамсгард (Янельт, 81), Шейд, Игор Тьяго (Йенсен, 90+5)

МЮ: Байындыр, де Лигт, Магуайр (Мейну, 66), Шоу (Маунт, 81), Фернандеш, Угарте (Йоро, 66), Доргу (Зиркзе, 85), Далот, Мбуэмо, Кунья, Шешко

На 76-й минуте Фернандеш не забил пенальти (вратарь)