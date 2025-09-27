Брентфорд – МЮ – 3:1. Первый ассист Ярмолюка в АПЛ. Видео голов и обзор

В матче чемпионата Англии Брентфорд на своем поле обыграл Манчестер Юнайтед 3:1, а первое результативное действие в АПЛ сделал хавбек сборной Украины Егор Ярмолюк.

Игрок Брентфорда в конце встречи разогнал контратаку и оформил результативную передачу на Матиаса Йенсена, которому удался роскошный дальний удар.

Ярмолюк провел на поле весь матч.

Чемпионат Англии. 6-й тур

Брентфорд – Манчестер Юнайтед 3:1

Голы: Игор Тьяго, 8, 20, Йенсен, 90+5 – Шешко, 26

ВИДЕО. Обзор матча и видео с моментом действий Ярмолюка (момент ассиста Егора с 6:15 на видео)