Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Брентфорд – МЮ – 3:1. Первый ассист Ярмолюка в АПЛ. Видео голов и обзор
Чемпионат Англии
Брентфорд
27.09.2025 14:30 – FT 3 : 1
Манчестер Юнайтед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
27 сентября 2025, 19:32 | Обновлено 27 сентября 2025, 20:19
495
0

Брентфорд – МЮ – 3:1. Первый ассист Ярмолюка в АПЛ. Видео голов и обзор

Отличный матч украинского хавбека

27 сентября 2025, 19:32 | Обновлено 27 сентября 2025, 20:19
495
0
Брентфорд – МЮ – 3:1. Первый ассист Ярмолюка в АПЛ. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче чемпионата Англии Брентфорд на своем поле обыграл Манчестер Юнайтед 3:1, а первое результативное действие в АПЛ сделал хавбек сборной Украины Егор Ярмолюк.

Игрок Брентфорда в конце встречи разогнал контратаку и оформил результативную передачу на Матиаса Йенсена, которому удался роскошный дальний удар.

Ярмолюк провел на поле весь матч.

Чемпионат Англии. 6-й тур

Брентфорд – Манчестер Юнайтед 3:1
Голы: Игор Тьяго, 8, 20, Йенсен, 90+5 – Шешко, 26

ВИДЕО. Обзор матча и видео с моментом действий Ярмолюка (момент ассиста Егора с 6:15 на видео)

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Матиас Йенсен (Брентфорд), асcист Егор Ярмолюк.
26’
ГОЛ ! Мяч забил Беньямин Шешко (Манчестер Юнайтед).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Игор Тиаго (Брентфорд).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Игор Тиаго (Брентфорд), асcист Джордан Хендерсон.
По теме:
ВИДЕО. Как Гризманн установил окончательный счет матча Атлетико – Реал
Ньюкасл – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Кристал Пэлес накануне матча с Динамо создал сенсацию в игре с Ливерпулем
Манчестер Юнайтед Брентфорд Английская Премьер-лига Егор Ярмолюк видео голов и обзор
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ярмолюк сделал ассист, Брентфорд удивил МЮ в матче АПЛ
Футбол | 27 сентября 2025, 17:02 10
Ярмолюк сделал ассист, Брентфорд удивил МЮ в матче АПЛ
Ярмолюк сделал ассист, Брентфорд удивил МЮ в матче АПЛ

Егор отыграл весь матч

Суркис принял решение по Бленуце после скандала. Другого и быть не может
Футбол | 27 сентября 2025, 07:00 14
Суркис принял решение по Бленуце после скандала. Другого и быть не может
Суркис принял решение по Бленуце после скандала. Другого и быть не может

Футболист останется в клубе

Непростые три очка. Бенфика с Трубиным и Судаковым приблизилась к Порту
Футбол | 27.09.2025, 00:17
Непростые три очка. Бенфика с Трубиным и Судаковым приблизилась к Порту
Непростые три очка. Бенфика с Трубиным и Судаковым приблизилась к Порту
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Карпаты – Динамо
Футбол | 27.09.2025, 07:39
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Карпаты – Динамо
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Карпаты – Динамо
Шовковский назвал главную проблему Динамо в матче УПЛ с Карпатами
Футбол | 27.09.2025, 20:38
Шовковский назвал главную проблему Динамо в матче УПЛ с Карпатами
Шовковский назвал главную проблему Динамо в матче УПЛ с Карпатами
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Под тайной и мраком. Где 2,5 млрд от продажи Челси, обещанных Украине
Под тайной и мраком. Где 2,5 млрд от продажи Челси, обещанных Украине
26.09.2025, 07:26 19
Футбол
Александр КАРАВАЕВ: «У этого игрока Динамо просто рот не закрывается»
Александр КАРАВАЕВ: «У этого игрока Динамо просто рот не закрывается»
26.09.2025, 05:21 5
Футбол
Куртуа в гневе покинул поле после последнего матча Реала. В чем причина?
Куртуа в гневе покинул поле после последнего матча Реала. В чем причина?
26.09.2025, 08:58 1
Футбол
Винисиус Жуниор выбрал клуб, в котором намерен продолжить карьеру
Винисиус Жуниор выбрал клуб, в котором намерен продолжить карьеру
26.09.2025, 01:35 2
Футбол
Усик объяснил, почему скоро завершит карьеру. Есть веская причина
Усик объяснил, почему скоро завершит карьеру. Есть веская причина
26.09.2025, 01:22
Бокс
ВИДЕО. Реакция Реброва на Динамо – Шахтер в Кубке Украины
ВИДЕО. Реакция Реброва на Динамо – Шахтер в Кубке Украины
26.09.2025, 19:59
Футбол
Гарри Кейн выбрал себе новый клуб на следующий сезон
Гарри Кейн выбрал себе новый клуб на следующий сезон
26.09.2025, 04:04 4
Футбол
Тренер сборной Украины о бойкоте матча: «Мы не имели права с ними играть»
Тренер сборной Украины о бойкоте матча: «Мы не имели права с ними играть»
25.09.2025, 17:24 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем