27.09.2025 14:30 – FT 3 : 1
Англия27 сентября 2025, 19:32 | Обновлено 27 сентября 2025, 20:19
495
0
Брентфорд – МЮ – 3:1. Первый ассист Ярмолюка в АПЛ. Видео голов и обзор
Отличный матч украинского хавбека
27 сентября 2025, 19:32 | Обновлено 27 сентября 2025, 20:19
495
0
В матче чемпионата Англии Брентфорд на своем поле обыграл Манчестер Юнайтед 3:1, а первое результативное действие в АПЛ сделал хавбек сборной Украины Егор Ярмолюк.
Игрок Брентфорда в конце встречи разогнал контратаку и оформил результативную передачу на Матиаса Йенсена, которому удался роскошный дальний удар.
Ярмолюк провел на поле весь матч.
Чемпионат Англии. 6-й тур
Брентфорд – Манчестер Юнайтед 3:1
Голы: Игор Тьяго, 8, 20, Йенсен, 90+5 – Шешко, 26
ВИДЕО. Обзор матча и видео с моментом действий Ярмолюка (момент ассиста Егора с 6:15 на видео)
События матча
90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Матиас Йенсен (Брентфорд), асcист Егор Ярмолюк.
26’
ГОЛ ! Мяч забил Беньямин Шешко (Манчестер Юнайтед).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Игор Тиаго (Брентфорд).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Игор Тиаго (Брентфорд), асcист Джордан Хендерсон.
