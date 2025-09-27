В субботу, 27 сентября состоится поединок 6-го тура чемпионата Англии между «Брентфордом» и «Манчестером Юнайтед». По киевскому времени игра начнется в 14.30.

Брентфорд

Не слишком уверенная игра в чемпионате показывает команда Егора Ярмолюка в текущем сезоне чемпионата. За 5 игр в АПЛ команда смогла одержать лишь 1 победу против «Астон Виллы» и сыграть вничью с «Челси». Поединки против «Ноттингема», «Сандерленда» и «Фулгема» лондонцы проиграли. С 4 набранными баллами клуб занимает 17-е место турнирной таблицы.

Но в Кубке лиги у «пчел» дела обстоят гораздо лучше – коллектив дошел уже до стадии 1/8 финала, одолев на своем пути «Астон Виллу» и «Борнмут».

Манчестер Юнайтед

В этом сезоне манкунианцы тоже не поражают невероятной игрой. За 5 игр Премьер-лиги на счету команды 2 победы против «Бернли» и «Челси», ничья с «Фулхэмом» и два поражения против «Арсенала» и «Ман Сити». 7 набранных зачетных пунктов позволяют клубу занимать 11-ю строчку турнирной таблицы на данный момент.

В Кубке английской лиги «красные дьяволы» оконфузились, вылетев от «Гримсби» из 4-го дивизиона в серии пенальти.

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами преимущество имеет именно «МЮ». На счету клуба 3 победы, еще 1 игра завершилась вничью, а 1 выигрыш смог получить «Брентфорд».

Интересные факты

«Брентфорд» не проиграл ни одного домашнего поединка в этом сезоне – на счету команды 2 победы и ничья.

В свою очередь, «МЮ» не побеждает на выезде в английских турнирах уже 8 игр подряд.

«Брентфорд» пропустил 10 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – 3-й худший результат среди всех команд.

Возможные стартовые составы

Брентфорд: Келлегер – Льюис-Поттер, Пиннок, Коллинз, ван ден Берг, Кайоде – Дамсгор, Гендерсон, Ярмолюк – Шаде, Тьяго

Манчестер Юнайтед: Баииндыр – Шоу, где Лигт, Йоро – Доргу, Фернандеш, Угарте, Диалло – Кунья, Мбемо – Шешко

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.67.