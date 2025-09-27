Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Брентфорд – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Брентфорд
27.09.2025 14:30 – 26 2 : 0
Манчестер Юнайтед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
27 сентября 2025, 14:02 |
769
0

Брентфорд – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 27 сентября в 14:30 по Киеву

27 сентября 2025, 14:02 |
769
0
Брентфорд – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФК Манчестер Юнайтед

В субботу, 27 сентября состоится поединок 6-го тура чемпионата Англии между «Брентфордом» и «Манчестером Юнайтед». По киевскому времени игра начнется в 14.30.

Брентфорд

Не слишком уверенная игра в чемпионате показывает команда Егора Ярмолюка в текущем сезоне чемпионата. За 5 игр в АПЛ команда смогла одержать лишь 1 победу против «Астон Виллы» и сыграть вничью с «Челси». Поединки против «Ноттингема», «Сандерленда» и «Фулгема» лондонцы проиграли. С 4 набранными баллами клуб занимает 17-е место турнирной таблицы.

Но в Кубке лиги у «пчел» дела обстоят гораздо лучше – коллектив дошел уже до стадии 1/8 финала, одолев на своем пути «Астон Виллу» и «Борнмут».

Манчестер Юнайтед

В этом сезоне манкунианцы тоже не поражают невероятной игрой. За 5 игр Премьер-лиги на счету команды 2 победы против «Бернли» и «Челси», ничья с «Фулхэмом» и два поражения против «Арсенала» и «Ман Сити». 7 набранных зачетных пунктов позволяют клубу занимать 11-ю строчку турнирной таблицы на данный момент.

В Кубке английской лиги «красные дьяволы» оконфузились, вылетев от «Гримсби» из 4-го дивизиона в серии пенальти.

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами преимущество имеет именно «МЮ». На счету клуба 3 победы, еще 1 игра завершилась вничью, а 1 выигрыш смог получить «Брентфорд».

Интересные факты

  • «Брентфорд» не проиграл ни одного домашнего поединка в этом сезоне – на счету команды 2 победы и ничья.
  • В свою очередь, «МЮ» не побеждает на выезде в английских турнирах уже 8 игр подряд.
  • «Брентфорд» пропустил 10 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – 3-й худший результат среди всех команд.

Возможные стартовые составы

Брентфорд: Келлегер – Льюис-Поттер, Пиннок, Коллинз, ван ден Берг, Кайоде – Дамсгор, Гендерсон, Ярмолюк – Шаде, Тьяго

Манчестер Юнайтед: Баииндыр – Шоу, где Лигт, Йоро – Доргу, Фернандеш, Угарте, Диалло – Кунья, Мбемо – Шешко

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.67.

Прогноз Sport.ua
Брентфорд
27 сентября 2025 -
14:30
Манчестер Юнайтед
Тотал больше 2.5 1.67 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Назван фаворит на должность тренера Вест Хэма после увольнения Поттера
«Я был ошеломлен». Уэйн Руни расхвалил Зинченко и его новую команду
Ярмолюк выйдет? Известны стартовые составы на матч Брентфорд – Ман Юнайтед
Брентфорд Манчестер Юнайтед Брентфорд - Манчестер Юнайтед прогнозы прогнозы на футбол Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Таблица коэффициентов. Неделя Лиги Европы: конкуренты Украины взяли очки
Футбол | 27 сентября 2025, 14:37 0
Таблица коэффициентов. Неделя Лиги Европы: конкуренты Украины взяли очки
Таблица коэффициентов. Неделя Лиги Европы: конкуренты Украины взяли очки

Стартовал основной раунд Лиги Европы с участием 36 клубов

Золотой мяч: обнародованы очки, набранные при голосовании. Полный список
Футбол | 26 сентября 2025, 21:19 1
Золотой мяч: обнародованы очки, набранные при голосовании. Полный список
Золотой мяч: обнародованы очки, набранные при голосовании. Полный список

Усман Дембеле получил престижную награду лучшему футболисту 2025 года

Карпаты – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 27.09.2025, 07:15
Карпаты – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Карпаты – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Ребров провел встречу с руководством УАФ и шокировал относительно будущего
Футбол | 27.09.2025, 08:42
Ребров провел встречу с руководством УАФ и шокировал относительно будущего
Ребров провел встречу с руководством УАФ и шокировал относительно будущего
Кличко принял важное решение. Его соперник – легенда бокса из Казахстана
Бокс | 27.09.2025, 07:58
Кличко принял важное решение. Его соперник – легенда бокса из Казахстана
Кличко принял важное решение. Его соперник – легенда бокса из Казахстана
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Александр КУЧЕР: «Ему нужно закрыть дверь в сборную Украины и все»
Александр КУЧЕР: «Ему нужно закрыть дверь в сборную Украины и все»
26.09.2025, 07:04 7
Футбол
Александр КАРАВАЕВ: «У этого игрока Динамо просто рот не закрывается»
Александр КАРАВАЕВ: «У этого игрока Динамо просто рот не закрывается»
26.09.2025, 05:21 4
Футбол
Йожеф САБО: «Это серьезная потеря для сборной Украины»
Йожеф САБО: «Это серьезная потеря для сборной Украины»
26.09.2025, 19:44 4
Футбол
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
26.09.2025, 08:01 2
Бокс
Игорь БЕЛАНОВ: «Хочу оставить после себя не только Золотой мяч»
Игорь БЕЛАНОВ: «Хочу оставить после себя не только Золотой мяч»
25.09.2025, 13:55 19
Футбол
Куртуа в гневе покинул поле после последнего матча Реала. В чем причина?
Куртуа в гневе покинул поле после последнего матча Реала. В чем причина?
26.09.2025, 08:58 1
Футбол
Джозеф ПАРКЕР: «Не могу сказать, что Усик меня боится. Причина в другом»
Джозеф ПАРКЕР: «Не могу сказать, что Усик меня боится. Причина в другом»
26.09.2025, 00:01 10
Бокс
Рой ДЖОНС: «Это не очень хороший бой. Он как собака, ему все равно на все»
Рой ДЖОНС: «Это не очень хороший бой. Он как собака, ему все равно на все»
26.09.2025, 02:50
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем