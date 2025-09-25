Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Брентфорд
27.09.2025 14:30 - : -
Манчестер Юнайтед
Англия
25 сентября 2025, 20:55 | Обновлено 25 сентября 2025, 20:56
Смотрите 27 сентября в 14:30 матч чемпионата Англии

Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

В субботу, 27 сентября, состоится матч 6-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Брентфорд» и «Манчестер Юнайтед».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Брентфорд Комьюнити».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 14:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале «Setanta Sports».

Брентфорд – Манчестер Юнайтед
