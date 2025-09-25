27.09.2025 14:30 - : -
Брентфорд – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 27 сентября в 14:30 матч чемпионата Англии
В субботу, 27 сентября, состоится матч 6-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Брентфорд» и «Манчестер Юнайтед».
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Брентфорд Комьюнити».
Начало поединка запланировано на 14:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале «Setanta Sports».
Брентфорд – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
