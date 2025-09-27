Удаление и гол на 90+10-й. Челси и Брайтон в Лондоне выдали матч на 4 мяча

27 сентября лондонский Челси на Стэмфорд Бридж потерпел поражение от Брайтона в матче шестого тура АПЛ 2025/26 со счетом 1:2.

Пенсионеры проиграли чайкам со счетом 1:3. Два мяча гости забили уже после 90-й минуты.

Победу для гостей в конце встречи вырвали Максим Де Кейпер (90+2) и Дэнни Уэлбек (90+10). Уэлбек оформил дубль, положив гол еще и на 77-й.

У лондонцев единственным, кто сумел отличиться, стал Энцо Фернандес. Подопечные Энцо Марески доигрывали вдесятером после удаления Трево Чалобы на 53-й.

Челси за шесть туров нового сезона чемпионата Англии набрал восемь очков и в Live-таблице идет на седьмом месте. У Брайтона также восемь пунктов и 10-я позиция.

АПЛ 2025/26. 6-й тур, 27 сентября

Челси – Брайтон – 1:3

Голы: Фернандес, 24 – Уэлбек, 77, 90+10, Де Кейпер, 90+2

Удаление: Чалоба, 53