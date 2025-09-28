Челси – Брайтон – 1:3. История одного удаления. Видео голов и обзор матча

27 сентября в матче 6-го тура АПЛ лондонский «Челси» уступил «Брайтону» со счетом – 1:3.

В первом тайме хозяева поля открыли счет в матче. Автором гола стал Энцо Фернандес.

Второй тайм для «Челси» начался неудачно. На 53-й минуте Трево Чалоба получил красную карточку. Гости многочисленным преимуществом на поле воспользовались.

Сначала Дани Уэлбек сравнял счет. Случилось это на 77-й минуте. Уже в добавленное арибтром время Максим Де Кейпер вывел Брайтон вперед, а Велбек закрепил победу.

«Тоттенхэм» смог вырвать ничью у «Вулверхэмптона». «Шпоры» отыгрались в дополнительное арбитром время.

АПЛ 2025/26. 6-й тур, 27 сентября

Челси – Брайтон – 1:3

Голы: Фернандес, 24 – Уэлбек, 77, 90+10, Де Кейпер, 90+2

Тоттенхэм – Вулверхэмптон – 1:1

Голы: Пальинья, 90+4, – Буэно, 54