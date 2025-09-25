Англия25 сентября 2025, 21:15 | Обновлено 25 сентября 2025, 21:16
Челси – Брайтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 27 сентября в 17:00 матч чемпионата Англии
В субботу, 27 сентября, состоится матч 6-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Челси» и «Брайтон».
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».
Начало поединка запланировано на 17:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча проведет телеканал «Setanta Sports».
Челси – Брайтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
