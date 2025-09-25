Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Челси – Брайтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Челси
27.09.2025 17:00 - : -
Брайтон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
25 сентября 2025, 21:15 | Обновлено 25 сентября 2025, 21:16
17
0

Челси – Брайтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 27 сентября в 17:00 матч чемпионата Англии

25 сентября 2025, 21:15 | Обновлено 25 сентября 2025, 21:16
17
0
Челси – Брайтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Челси

В субботу, 27 сентября, состоится матч 6-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Челси» и «Брайтон».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 17:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проведет телеканал «Setanta Sports».

Челси – Брайтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Челси – Брайтон
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Манчестер Сити – Бернли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кристал Пэлас – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Брентфорд – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси смотреть онлайн Брайтон Челси - Брайтон
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мудрик сдал еще два допинг-теста после октября 2024 года. Есть результат
Футбол | 25 сентября 2025, 07:38 14
Мудрик сдал еще два допинг-теста после октября 2024 года. Есть результат
Мудрик сдал еще два допинг-теста после октября 2024 года. Есть результат

Октябрьский тест подтвердил наличие в крови футболиста запрещенных веществ

Карпатам разрешили увеличить квоту болельщиков на игру против Динамо
Футбол | 25 сентября 2025, 19:41 1
Карпатам разрешили увеличить квоту болельщиков на игру против Динамо
Карпатам разрешили увеличить квоту болельщиков на игру против Динамо

Матч состоится 27 сентября в 18:00 по киевскому времени

Президент ФИФА: «Хочется плакать, когда я вижу слезы матерей в Украине»
Футбол | 25.09.2025, 14:45
Президент ФИФА: «Хочется плакать, когда я вижу слезы матерей в Украине»
Президент ФИФА: «Хочется плакать, когда я вижу слезы матерей в Украине»
Игорь БЕЛАНОВ: «Хочу оставить после себя не только Золотой мяч»
Футбол | 25.09.2025, 13:55
Игорь БЕЛАНОВ: «Хочу оставить после себя не только Золотой мяч»
Игорь БЕЛАНОВ: «Хочу оставить после себя не только Золотой мяч»
Флик рассказал, как Ямаль воспринял неполучение Золотого мяча
Футбол | 25.09.2025, 01:48
Флик рассказал, как Ямаль воспринял неполучение Золотого мяча
Флик рассказал, как Ямаль воспринял неполучение Золотого мяча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Источник: Шевченко нашел замену Реброву в сборной Украины
Источник: Шевченко нашел замену Реброву в сборной Украины
24.09.2025, 07:02 90
Футбол
В США подобрали следующего соперника для Усика. Это мечта для Аль-Шейха
В США подобрали следующего соперника для Усика. Это мечта для Аль-Шейха
24.09.2025, 04:01
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «Он слишком быстрый, неуловимый. Очень классный боксер»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он слишком быстрый, неуловимый. Очень классный боксер»
24.09.2025, 01:16
Бокс
Майк ТАЙСОН: «Будет что-то невероятное. Это один из лучших боев в боксе»
Майк ТАЙСОН: «Будет что-то невероятное. Это один из лучших боев в боксе»
24.09.2025, 05:17
Бокс
Динамо не обрадуется. УЕФА принял важное решение с подачи США
Динамо не обрадуется. УЕФА принял важное решение с подачи США
24.09.2025, 14:10 15
Футбол
Хасим РАХМАН: «Усик не может их победить. Такого никто раньше не делал»
Хасим РАХМАН: «Усик не может их победить. Такого никто раньше не делал»
24.09.2025, 07:54
Бокс
«Признаюсь, мне так показалось». Моуриньо оценил игру Судакова
«Признаюсь, мне так показалось». Моуриньо оценил игру Судакова
23.09.2025, 22:16 1
Футбол
Итоги 1/16 финала Кубка Украины. Определены все участники 1/8 финала
Итоги 1/16 финала Кубка Украины. Определены все участники 1/8 финала
25.09.2025, 06:05 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем