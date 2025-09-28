Мареска прокомментировал домашнее поражение в матче с Брайтоном

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска поделился мыслями после второго подряд поражения в Английской Премьер-лиге. «Аристократы» на своем поле в шестом туре чемпионата уступили «Брайтону» – 1:3.

«Это трудный момент, ведь мы контролировали игру, забили один мяч и могли забить еще. Мы ничего не позволили сопернику, а по статистике имели очень много ударов в первом тайме и 70 процентов владения мячом. Все было прекрасно. Но после нашей ошибки и удаления план полностью изменился.

Для меня это были как бы две разные игры: первая – в первом тайме, а затем, к сожалению, совсем другая после красной карточки.

Против любой команды АПЛ нельзя продолжать делать подарки. А сейчас мы именно это и делаем – в виде красных карточек. Нельзя допускать таких ошибок, потому что это большие, решающие моменты: удаление против «Манчестер Юнайтед» и сегодняшнее удаление.

Мы должны учиться на таких ошибках и делать это быстро. Если посмотреть на первый тайм, то о травмированных игроках даже не подумаешь – мы контролировали и доминировали. Хотел бы сказать что-то другое, но правда в том, что в двух матчах подряд красные карточки полностью все изменили», – сказал Мареска.