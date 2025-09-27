Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Кристал Пэлес накануне матча с Динамо создал сенсацию в игре с Ливерпулем
27 сентября 2025, 19:08 | Обновлено 27 сентября 2025, 19:27
«Орлы» шокировал чемпионов

Кристал Пэлес – Ливерпуль

В субботу, 27 сентября, состоялся матч 6-го тура Английской Премьер-лиги, где «Кристал Пэлес» встретился с «Ливерпулем».

Поединок проходил в Лондоне на стадионе «Селгерст Парк».

Матч завершился 2:1 в пользу хозяев. Автором первого гола в матче стал Исмаила Сарр, который забил в дебюте поединка. Казалось, что спас ничью для подопечных Слота Федерико Кьеза на 87-й, но хозяева забили победный мяч на 90+7 усилиями Эдди Нкетиа.

«Ливерпуль» впервые потерял очки в этом сезоне АПЛ и имеет в активе 15 балов, у «Кристал Пэлес» 12 пунктов.

«Кристал Пэлес» следующий матч проведет против «Динамо» в Лиге конференций. Встреча состоится в Лондоне 2 октября.

АПЛ. 6-й тур, 27 сентября.

Кристал Пэлес – Ливерпуль – 2:1
Голы: Сарр, 9, Нкетиа, 90+7 – Кьеза, 87.

Кристал Пэлс – Хендерсон, Гей, Лакруа, Ричардс, Пино (Лерма 74), Сарр (Нкетиа 75), Митчелл, Муньос, Камада (Девенни 90+1), Уортон (Хьюз 62), Матета.

Ливерпуль – Алиссон, Керкез, Брэдли (Гакпо 46), ван Дейк, Конате (Фримпонг 74), Мак Аллистер (Джонс 65), Гравенберх, Вирц (Кьеза 74), Салах, Собослаи, Исак (Нгумоха 84).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

Кристал Пэлас Федерико Кьеза Исмаила Сарр Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
