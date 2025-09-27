Кристал Пэлес накануне матча с Динамо создал сенсацию в игре с Ливерпулем

В субботу, 27 сентября, состоялся матч 6-го тура Английской Премьер-лиги, где «Кристал Пэлес» встретился с «Ливерпулем».

Поединок проходил в Лондоне на стадионе «Селгерст Парк».

Матч завершился 2:1 в пользу хозяев. Автором первого гола в матче стал Исмаила Сарр, который забил в дебюте поединка. Казалось, что спас ничью для подопечных Слота Федерико Кьеза на 87-й, но хозяева забили победный мяч на 90+7 усилиями Эдди Нкетиа.

«Ливерпуль» впервые потерял очки в этом сезоне АПЛ и имеет в активе 15 балов, у «Кристал Пэлес» 12 пунктов.

«Кристал Пэлес» следующий матч проведет против «Динамо» в Лиге конференций. Встреча состоится в Лондоне 2 октября.

АПЛ. 6-й тур, 27 сентября.

Кристал Пэлес – Ливерпуль – 2:1

Голы: Сарр, 9, Нкетиа, 90+7 – Кьеза, 87.

Кристал Пэлс – Хендерсон, Гей, Лакруа, Ричардс, Пино (Лерма 74), Сарр (Нкетиа 75), Митчелл, Муньос, Камада (Девенни 90+1), Уортон (Хьюз 62), Матета.

Ливерпуль – Алиссон, Керкез, Брэдли (Гакпо 46), ван Дейк, Конате (Фримпонг 74), Мак Аллистер (Джонс 65), Гравенберх, Вирц (Кьеза 74), Салах, Собослаи, Исак (Нгумоха 84).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ