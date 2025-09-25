В субботу, 27 сентября, состоится матч 6-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Кристал Пэлас» и «Ливерпуль».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Селгерст Парк».

Начало поединка запланировано на 17:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проведет телеканал «Setanta Sports».

Кристал Пэлес – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция