Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кристал Пэлас – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Кристал Пэлас
27.09.2025 17:00 - : -
Ливерпуль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
25 сентября 2025, 21:04 | Обновлено 25 сентября 2025, 21:05
50
0

Кристал Пэлас – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 27 сентября в 17:00 матч чемпионата Англии

25 сентября 2025, 21:04 | Обновлено 25 сентября 2025, 21:05
50
0
Кристал Пэлас – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Ливерпуль

В субботу, 27 сентября, состоится матч 6-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Кристал Пэлас» и «Ливерпуль».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Селгерст Парк».

Начало поединка запланировано на 17:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проведет телеканал «Setanta Sports».

Кристал Пэлес – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Кристал Пэлас– Ливерпуль
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Favbet
Ліцензія КРАІЛ № 433 від 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил (принципів) відповідальної гри.
По теме:
Челси – Брайтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Манчестер Сити – Бернли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Брентфорд – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ливерпуль Кристал Пэлас чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига смотреть онлайн
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Боссы Динамо приняли резонансное решение по Бленуце. Оно понравится фанам
Футбол | 24 сентября 2025, 21:30 34
Боссы Динамо приняли резонансное решение по Бленуце. Оно понравится фанам
Боссы Динамо приняли резонансное решение по Бленуце. Оно понравится фанам

Грядущей зимой киевский клуб попытается избавиться от скандального румынского форварда

ГАСПЕРИНИ: Довбик? Не стоит показывать пальцем на центрального нападающего
Футбол | 25 сентября 2025, 06:23 1
ГАСПЕРИНИ: Довбик? Не стоит показывать пальцем на центрального нападающего
ГАСПЕРИНИ: Довбик? Не стоит показывать пальцем на центрального нападающего

Наставник Ромы провел пресс-конференцию после победы над Ниццей в матче Лиги Европы

Флик рассказал, как Ямаль воспринял неполучение Золотого мяча
Футбол | 25.09.2025, 01:48
Флик рассказал, как Ямаль воспринял неполучение Золотого мяча
Флик рассказал, как Ямаль воспринял неполучение Золотого мяча
Эксперт: «Кто даст за Михавко или Бражко 20 млн? А Динамо могло заработать»
Футбол | 25.09.2025, 15:59
Эксперт: «Кто даст за Михавко или Бражко 20 млн? А Динамо могло заработать»
Эксперт: «Кто даст за Михавко или Бражко 20 млн? А Динамо могло заработать»
Украинское дерби. Стали известны стартовые составы на матч Дженоа – Эмполи
Футбол | 25.09.2025, 19:15
Украинское дерби. Стали известны стартовые составы на матч Дженоа – Эмполи
Украинское дерби. Стали известны стартовые составы на матч Дженоа – Эмполи
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Хасим РАХМАН: «Усик не может их победить. Такого никто раньше не делал»
Хасим РАХМАН: «Усик не может их победить. Такого никто раньше не делал»
24.09.2025, 07:54
Бокс
В США подобрали следующего соперника для Усика. Это мечта для Аль-Шейха
В США подобрали следующего соперника для Усика. Это мечта для Аль-Шейха
24.09.2025, 04:01
Бокс
Известна зарплата. Трубин стал самым высокооплачиваемым игроком Бенфики
Известна зарплата. Трубин стал самым высокооплачиваемым игроком Бенфики
24.09.2025, 19:45 10
Футбол
Игорь БЕЛАНОВ: «Хочу оставить после себя не только Золотой мяч»
Игорь БЕЛАНОВ: «Хочу оставить после себя не только Золотой мяч»
25.09.2025, 13:55 18
Футбол
Ударное начало тайма. Рома с Довбиком одолела Ниццу
Ударное начало тайма. Рома с Довбиком одолела Ниццу
24.09.2025, 23:56 11
Футбол
«Признаюсь, мне так показалось». Моуриньо оценил игру Судакова
«Признаюсь, мне так показалось». Моуриньо оценил игру Судакова
23.09.2025, 22:16 1
Футбол
Мудрик сдал еще два допинг-теста после октября 2024 года. Есть результат
Мудрик сдал еще два допинг-теста после октября 2024 года. Есть результат
25.09.2025, 07:38 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем