Кристал Пэлас – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 27 сентября в 17:00 матч чемпионата Англии
В субботу, 27 сентября, состоится матч 6-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Кристал Пэлас» и «Ливерпуль».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Селгерст Парк».
Начало поединка запланировано на 17:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча проведет телеканал «Setanta Sports».
Кристал Пэлес – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кристал Пэлас– Ливерпуль

