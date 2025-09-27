В субботу, 27 сентября состоится поединок 6-го тура чемпионата Англии между «Кристал Пэлас» и «Ливерпулем». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Кристал Пэлас

Новый сезон коллектив начал с победы в Суперкубке Англии, где в серии пенальти одолел тот же «Ливерпуль». В чемпионате коллектив не потерпел ни одного поражения за 5 игр, поэтому с 9-ю баллами на счету занимает 5-ю строчку турнирной таблицы, отставая от 2-й строчки всего на 1 зачетный пункт.

«Орлы» также преодолели финал квалификации Лиги конференций, минимально обыграв там норвежский «Фредрикстад». В Кубке английской лиги «Кристал Пэлас» одолели «Миллволл» и смогли пройти в 1/8 финала турнира.

Ливерпуль

«Ливерпуль» же, не считая поражения в Суперкубке, проводит просто эталонный сезон. За 5 предыдущих игр в чемпионате коллектив одержал 5 побед и набрал 15 зачетных пунктов, позволяющих ему находиться на 1-й строчке турнирной таблицы, имея 5 очков отрыва от ближайших конкурентов.

Сезон Лиги чемпионов «мерсисайдцы» начали с драматической победы 3:2 над «Атлетико Мадрид». В Кубке английского «красные» одолели «Саутгемптон» и квалифицировались в 1/8 финала, где сыграют с тем же «Кристалл Пэлас».

Личные встречи

В последних 5 матчах между командами царит равновесие. 2 победы одержал «Ливерпуль», еще 2 выигрыша на счету «Кристалл Пэлас» (в том числе 1 в серии пенальти), а 1 игра завершилась вничью.

Интересные факты

Беспроигрышная серия «Кристалл Пэлас» в официальных играх продолжается уже 17 матчей подряд. Последний раз команда проиграла еще в апреле этого года в игре против «Ньюкасла».

В 8 играх текущего сезона «Ливерпуль» лишь 2 раза смог сохранить ворота сухими.

«Ливерпуль» забил 11 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – лучший результат среди всех команд.

Возможные стартовые составы

Кристал Пэлас: Гендерсон – Геи, Лакруа, Ричардс – Митчелл, Уортон, Гьюз, Муньос – Девенни, Камада – Матета

Ливерпуль: Алиссон – Фримпонг, ван Дейк, Конате, Керкез – Гравенберг, Маккалистер – Салах, Вирц, Гакпо – Исаак

Прогнозы

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.76.