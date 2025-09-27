Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кристал Пэлас – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Кристал Пэлас
27.09.2025 17:00 - : -
Ливерпуль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
27 сентября 2025, 15:02 | Обновлено 27 сентября 2025, 16:11
929
0

Кристал Пэлас – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 27 сентября в 17:00 по Киеву

27 сентября 2025, 15:02 | Обновлено 27 сентября 2025, 16:11
929
0
Кристал Пэлас – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФК Ливерпуль

В субботу, 27 сентября состоится поединок 6-го тура чемпионата Англии между «Кристал Пэлас» и «Ливерпулем». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Кристал Пэлас

Новый сезон коллектив начал с победы в Суперкубке Англии, где в серии пенальти одолел тот же «Ливерпуль». В чемпионате коллектив не потерпел ни одного поражения за 5 игр, поэтому с 9-ю баллами на счету занимает 5-ю строчку турнирной таблицы, отставая от 2-й строчки всего на 1 зачетный пункт.

«Орлы» также преодолели финал квалификации Лиги конференций, минимально обыграв там норвежский «Фредрикстад». В Кубке английской лиги «Кристал Пэлас» одолели «Миллволл» и смогли пройти в 1/8 финала турнира.

Ливерпуль

«Ливерпуль» же, не считая поражения в Суперкубке, проводит просто эталонный сезон. За 5 предыдущих игр в чемпионате коллектив одержал 5 побед и набрал 15 зачетных пунктов, позволяющих ему находиться на 1-й строчке турнирной таблицы, имея 5 очков отрыва от ближайших конкурентов.

Сезон Лиги чемпионов «мерсисайдцы» начали с драматической победы 3:2 над «Атлетико Мадрид». В Кубке английского «красные» одолели «Саутгемптон» и квалифицировались в 1/8 финала, где сыграют с тем же «Кристалл Пэлас».

Личные встречи

В последних 5 матчах между командами царит равновесие. 2 победы одержал «Ливерпуль», еще 2 выигрыша на счету «Кристалл Пэлас» (в том числе 1 в серии пенальти), а 1 игра завершилась вничью.

Интересные факты

  • Беспроигрышная серия «Кристалл Пэлас» в официальных играх продолжается уже 17 матчей подряд. Последний раз команда проиграла еще в апреле этого года в игре против «Ньюкасла».
  • В 8 играх текущего сезона «Ливерпуль» лишь 2 раза смог сохранить ворота сухими.
  • «Ливерпуль» забил 11 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – лучший результат среди всех команд.

Возможные стартовые составы

Кристал Пэлас: Гендерсон – Геи, Лакруа, Ричардс – Митчелл, Уортон, Гьюз, Муньос – Девенни, Камада – Матета

Ливерпуль: Алиссон – Фримпонг, ван Дейк, Конате, Керкез – Гравенберг, Маккалистер – Салах, Вирц, Гакпо – Исаак

Прогнозы

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.76.

Прогноз Sport.ua
Кристал Пэлас
27 сентября 2025 -
17:00
Ливерпуль
Тотал больше 2.5 1.76 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Известно, сколько очков Доннарумма получил в голосовании за Yashin Trophy
ПСЖ – Осер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Назван фаворит на должность тренера Вест Хэма после увольнения Поттера
Кристал Пэлас - Ливерпуль Кристал Пэлас Ливерпуль прогнозы прогнозы на футбол Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров провел встречу с руководством УАФ и шокировал относительно будущего
Футбол | 27 сентября 2025, 08:42 28
Ребров провел встречу с руководством УАФ и шокировал относительно будущего
Ребров провел встречу с руководством УАФ и шокировал относительно будущего

Тренер настроен немедленно покинуть сборную

Кличко принял важное решение. Его соперник – легенда бокса из Казахстана
Бокс | 27 сентября 2025, 07:58 2
Кличко принял важное решение. Его соперник – легенда бокса из Казахстана
Кличко принял важное решение. Его соперник – легенда бокса из Казахстана

Легендарный украинский боксер будет баллотироваться на пост президента World Boxing

Карпаты – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 27.09.2025, 15:30
Карпаты – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Карпаты – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Коуч Полтавы: «У меня нет претензий к своим игрокам»
Футбол | 27.09.2025, 15:46
Коуч Полтавы: «У меня нет претензий к своим игрокам»
Коуч Полтавы: «У меня нет претензий к своим игрокам»
Александр АЛИЕВ: «Я сам себя уничтожил. А ведь мне Суркис говорил...»
Футбол | 27.09.2025, 01:11
Александр АЛИЕВ: «Я сам себя уничтожил. А ведь мне Суркис говорил...»
Александр АЛИЕВ: «Я сам себя уничтожил. А ведь мне Суркис говорил...»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Александр КУЧЕР: «Ему нужно закрыть дверь в сборную Украины и все»
Александр КУЧЕР: «Ему нужно закрыть дверь в сборную Украины и все»
26.09.2025, 07:04 7
Футбол
Александр КАРАВАЕВ: «У этого игрока Динамо просто рот не закрывается»
Александр КАРАВАЕВ: «У этого игрока Динамо просто рот не закрывается»
26.09.2025, 05:21 4
Футбол
ВИДЕО. Реакция Реброва на Динамо – Шахтер в Кубке Украины
ВИДЕО. Реакция Реброва на Динамо – Шахтер в Кубке Украины
26.09.2025, 19:59
Футбол
Динамо и Шахтер сыграют между собой. Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
Динамо и Шахтер сыграют между собой. Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
26.09.2025, 13:18 150
Футбол
Определена половина участниц 1/16 финала большого турнира WTA 1000 в Пекине
Определена половина участниц 1/16 финала большого турнира WTA 1000 в Пекине
26.09.2025, 17:47
Теннис
Гарри Кейн выбрал себе новый клуб на следующий сезон
Гарри Кейн выбрал себе новый клуб на следующий сезон
26.09.2025, 04:04 4
Футбол
Джозеф ПАРКЕР: «Не могу сказать, что Усик меня боится. Причина в другом»
Джозеф ПАРКЕР: «Не могу сказать, что Усик меня боится. Причина в другом»
26.09.2025, 00:01 10
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбассу засчитано техническое поражение в Кубке Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбассу засчитано техническое поражение в Кубке Украины
25.09.2025, 19:37 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем