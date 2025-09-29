Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Моуриньо принял сенсационное решение после прохода в Бенфику
29 сентября 2025, 04:56
Моуриньо принял сенсационное решение после прохода в Бенфику

Тренер серьезно настроен на подписание Карима Бензема

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо выбрал футболиста, которого необходимо подписать лиссабонскому клубу.

По информации Fichajes, наставник «орлов» провел беседу с руководством клуба, где было принято неожиданное решение – возвращение форварда «Аль-Иттихада» Карима Бензема в Европу. Этот трансфер «орлы» планируют осуществить в следующее трансферное окно.

В этом сезоне на счету Бензема три матча и три забитых гола. Бензема является обладателем Золотого мяча 2022.

Ранее главный тренер лиссабонской «Бенфики» Жозе Моуриньо поделился ожиданиями от матча 2-го тура основного этапа Лиги чемпионов против лондонского «Челси».

Дмитрий Олейник Источник: Fichajes.net
