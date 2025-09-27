Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Киченок успешно стартовала в Пекине, оформив камбек после проиграннго сета
WTA
27 сентября 2025, 07:59 | Обновлено 27 сентября 2025, 08:07
374
0

Людмила вместе с Эллен Перес одолела дуэт Жаклин Кристиан / Лейла Фернандес

Instagram. Людмила Киченок и Эллен Перес

Украинская теннисистка Людмила Киченок выиграла стартовый матч на парном турнире WTA 1000 в Пекине, Китай.

В первом раунде украинка и ее напарница Эллен Перес (Австралия) в трех сетах с камбеком одолели тандем Жаклин Кристиан (Румыния) / Лейла Фернандес (Канада) за 1 час и 36 минут.

WTA 1000 Пекин. Пары. Хард. 1/16 финала

Жаклин Кристиан (Румыния) / Лейла Фернандес (Канада) – Людмила Киченок (Украина) / Эллен Перес (Австралия) – 6:4, 3:6, [7:10]

Людмила и Эллен начали вторую партию с отданной подачи, но быстро вернулись в игру и начали камбек, который удалось завершить на супертай-брейке.

Следующими соперницами Киченок и Перес будут победительницы противостояния Ирина Хромачева / Алдила Сутджиади – Сара Эррани / Жасмин Паолини [2].

Людмила первой из украинок сумела добыть победу в Пекине-2025. Ранее одиночный разряд покинули Юлия Стародубцева и Даяна Ястремская. 27 сентября в одиночке на этих кортах также стартует Марта Костюк.

По теме:
Марта Костюк – Элла Зайдель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ястремская покинула супертурнир в Пекине, проиграв стартовый матч испанке
Марта Костюк – Элла Зайдель. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Пекине
Людмила Киченок Жаклин Кристиан Лейла Фернандес Эллен Перес WTA Пекин
