Киченок успешно стартовала в Пекине, оформив камбек после проиграннго сета
Людмила вместе с Эллен Перес одолела дуэт Жаклин Кристиан / Лейла Фернандес
Украинская теннисистка Людмила Киченок выиграла стартовый матч на парном турнире WTA 1000 в Пекине, Китай.
В первом раунде украинка и ее напарница Эллен Перес (Австралия) в трех сетах с камбеком одолели тандем Жаклин Кристиан (Румыния) / Лейла Фернандес (Канада) за 1 час и 36 минут.
WTA 1000 Пекин. Пары. Хард. 1/16 финала
Жаклин Кристиан (Румыния) / Лейла Фернандес (Канада) – Людмила Киченок (Украина) / Эллен Перес (Австралия) – 6:4, 3:6, [7:10]
Людмила и Эллен начали вторую партию с отданной подачи, но быстро вернулись в игру и начали камбек, который удалось завершить на супертай-брейке.
Следующими соперницами Киченок и Перес будут победительницы противостояния Ирина Хромачева / Алдила Сутджиади – Сара Эррани / Жасмин Паолини [2].
Людмила первой из украинок сумела добыть победу в Пекине-2025. Ранее одиночный разряд покинули Юлия Стародубцева и Даяна Ястремская. 27 сентября в одиночке на этих кортах также стартует Марта Костюк.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Назарий Кононенко будет выступать за юношескую команду «бело-синих» (U-16)
Близкие для тренера команды